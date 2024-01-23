Можно ли избежать оформления водителя как работника в ИП?

Добрый день! Ситуация следующая: деятельность грузоперевозки, открыла ИП на себя, подаю заявление на патент, ТС оформлено также на меня, но водителем будет другой человек (родственник).

Понимаю, что, по-хорошему, нужно оформить водителя как работника и платить за него налоги (будь это трудовой договор или ГПХ). Если этого не сделать, то если налоговая проверит, то начислит штраф и уплату налогов, так как у меня водительского удостоверения с нужной категорией нет.

Так вот вопрос, есть ли варианты, чтобы не оформлять его как работника (за исключением ему оформиться как самозанятым, ИП)?

Подойдет ли вариант, делать доверенность на ведение предпринимательской деятельности от моего имени на родственника?

Вопрос от Анастасия из Красного уголка бухгалтера.