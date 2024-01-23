Можно ли избежать оформления водителя как работника в ИП?

Понимаю, что, по-хорошему, нужно оформить водителя как работника и платить за него налоги (будь это трудовой договор или ГПХ). Если этого не сделать, то если налоговая проверит, то начислит штраф и уплату налогов, так как у меня водительского удостоверения с нужной категорией нет.
Так вот вопрос, есть ли варианты, чтобы не оформлять его как работника (за исключением ему оформиться как самозанятым, ИП)?
Подойдет ли вариант, делать доверенность на ведение предпринимательской деятельности от моего имени на родственника?
Вопрос от Анастасия из Красного уголка бухгалтера.
Комментарии4
Доверенность однозначно нет. Насколько я знаю, самозанятость тоже не прокатит. Если по-правильному, то надо в штат принимать.
Ответ от Наталья Шевченко Бухгалтер из «КУБ»
Водитель может быть только по трудовому договору, иначе никак. Либо авто оформлять на родственника и делать аренду с экипажем, но тогда нельзя патент.
Ответ от Елена из «КУБ»
Делать минимальную з/п, это дешевле чем налоги по усн
Ответ от Елена из «КУБ»