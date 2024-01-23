Как будут использованы авансы по УСН, оплаченные заранее?

Определили статус для многодетных семей, за долгий брак хотят платить деньги, бухгалтеров напрягает налог на имущество. 👨‍👩‍👧‍👦«Ночной бухгалтер» №1607

Президент подписал указ с мерами поддержки для многодетных семей и определил их статус. Брак длиной в двадцать лет — повод для премии, считают депутаты, причем платить ее надо и дальше, раз в пятилетку в зависимости от продолжительности союза. Бухгалтеры не понимают, как ФНС будет отражать по ЕНС начисление налога на имущество из уведомления и декларации.