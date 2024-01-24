Как решить проблему с учетом расходов при заполнении декларации?

Вопрос от Юлия из Красного уголка бухгалтера
Как легко автоматизировать учет персональных данных с ARinteg
Защита персональных данных, за утечку которых компаниям грозят миллионные штрафы, начинается с организации правильных процессов обращения с ними. И помогает в этом модуль «Учет персональных данных» от ARinteg, совместимый с системой программ «1С:Предприятие 8.3».
ФНС смягчит требования для подключения к налоговому мониторингу
Сейчас в налоговом мониторинге участвуют 569 предприятий. Для подключения к мониторингу у компании должна быть выручка не меньше 800 млн рублей, а сумма уплаченных налогов от 80 млн рублей. Критерии отменят для государственных и муниципальных учреждений.
На таможне нашли больше 1,3 тысяч тонн немаркированных товаров
Товары без маркировки будут автоматически заблокированы, их не получится «пробить» на кассе или ввезти в страну.
BMW наняла гуманоидных роботов для сборки автомобилей
Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами удивительной новостью из мира автопромышленности и робототехники. Представляете, BMW наняла гуманоидных роботов! Да-да, вы не ослышались.
Майнерам предложили отключать электричество на 500 часов в год
Чтобы не допустить дефицита электроэнергии, майнинг-фермам по предупреждению будут отключать электричество на 500 часов в год.
Как уменьшить штраф за уточненную декларацию в 2 раза
Если сдать уточненку и при этом не заплатить налог и пени (не пополнить ЕНС на эту сумму) — получите штраф. Однако его можно снизить.
🎓Вебинар. ПБУ 18/02 в 2023-2024 году: проверяем разницы. 12 февраля в 15:00 мск!
Различий между бухгалтерской и налоговой прибылью очень много. На вебинаре разберемся с практическими вопросами применения ПБУ 18/02.
Минпромторг узаконит продажу алкоголя на рынках
Чтобы поддержать рынки и ярмарки, Минпромторг хочет разрешить там продавать спиртные напитки. Магазинам и точкам общепита будет нужно получить специальную лицензию.
Как снизить риск претензий от налоговой в 2024 году
ФНС динамично меняет подход к проверкам бизнеса в ответ на эволюцию мошеннических схем. Кроме того, вводятся новые контрольные соотношения для камеральных проверок отчетов и уведомлений. Расскажем, на что обращать внимание, как снизить риск претензий и отвечать на требования налоговиков.
Медклиники должны подключиться к обмену с ФНС, чтобы их клиенты могли оформить упрощенный соцвычет за 2024 год
Вместо комплекта документов (договор, чек, лицензия и т. д.) для получения соцвычета по НДФЛ в 2024 году понадобится только справка, но можно будет обойтись и без нее, если оформить вычет в упрощенном порядке.
Как оформить поручение экспедитору
Иногда грузоотправители и грузополучатели делегируют обязанности по организации и осуществлению перевозки груза транспортным компаниям. В таких случаях требуется оформление дополнительных документов, в число которых входит поручение экспедитору.
За услуги казахского айтишника российская компания должна платить НДС, если он – ИП
Российская фирма, покупающая услуги IT в стране ЕАЭС – налоговый агент по НДС. Но если исполнитель – простое физлицо, НДС не будет.
Как получить имущественный налоговый вычет💰
Каждый гражданин России имеет право вернуть 650 тыс. руб. налога с покупки жилья.
Почему вы под пристальным вниманием
Налоговая может заинтересоваться вашим бизнесом и устроить проверку. Итак, давайте разберемся.
Утвердили формат заявления об отзыве доверенности на сдачу отчетов
Уполномоченный представитель может сдавать чужие отчеты по электронной доверенности. Но доверитель может ее отозвать, заполнив заявление. Формат этого электронного заявления на отзыв электронной доверенности утвердила ФНС.
Корпоративные карты в интернет-магазинах: должен ли продавец выдавать чек
Выдавать сотрудникам деньги под отчет без дополнительных документов можно с помощью корпоративной карты. По факту ее использует физическое лицо, но в интересах бизнеса. В этом случае есть некоторые особенности оформления продаж.
Как решить проблему с учетом расходов при заполнении декларации?
Добрый день. Кто может помочь, есть поступление и реализация товара, при заполнении декларации по прибыли программа не считает расход, уменьшающий сумму доходов. Что нужно сделать, что проверить? Все предыдущие декларации за год было все норм.
Бухгалтеры жалуются на двойной резерв на ЕНС по взносам декабря
По рекомендации ФНС компании, уплатившие страховые взносы за декабрь в декабре, сдали в декабре уведомление с кодом 34/03. Потом в январе они сдали РСВ и получили двойной резерв на ЕНС.
Каждый следующий миллион быстрее предыдущего, или факторы взрывного роста капитала
Мой портфель превысил 3 млн рублей (ближе к 3,1 даже). Конечно же, в первую очередь благодаря регулярным пополнениям, хотя благодаря доходности тоже. Она сейчас на какое-то время затаилась благодаря облигациям, но рано или поздно, при смягчении ДКП, обязана начать ускоряться, обеспечивая взрывной рост капитала. А как вообще происходит этот взрывной рост?
❗ Для социального вычета на лечение за 2023 год нужна справка старой формы
Чтобы пациенты могли оформить социальный вычет по НДФЛ по расходам на лечение, клиника должна выдать им справку старой формы, хотя с 01.01.2024 уже действует новая.
Комментарии5
По какой-то одной реализации не попадает или вообще расходы в декларацию прямые не попадают?
В реализации проводки корректные? На 90.02 по НУ себестоимость отразилась? В ОСВ по НУ вы ее видите?
Ответ от Евгения M из «КУБ»
По дате/времени поступление стоит раньше реализации?
Ответ от Анна из «КУБ»
Номенклатура поступления и списания одна?
Ответ от Tatiana из «КУБ»