Как решить проблему с учетом расходов при заполнении декларации?

Добрый день. Кто может помочь, есть поступление и реализация товара, при заполнении декларации по прибыли программа не считает расход, уменьшающий сумму доходов. Что нужно сделать, что проверить? Все предыдущие декларации за год было все норм.