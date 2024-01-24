Будет ли штраф за корректировку 6-НДФЛ за кварталы 2023 года?

Когда бывшего главбуха могут привлечь к ответственности

Главного бухгалтера могут привлечь к ответственности за растрату, уход от налогов, мошенничество и по другим основаниям. Но бывают ситуации, когда нарушения допустил бывший работник, а вскрылись они после его ухода. Рассказываем, в каких ситуациях главбуха наказывают после увольнения и будет ли новый главбух отвечать за действия своего предшественника.