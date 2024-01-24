Будет ли штраф за корректировку 6-НДФЛ за кварталы 2023 года?

Вопрос от Натали из Красного уголка бухгалтера.
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Комментарии6
Нет не будет. Вы же корректировки подаёте. Если только пени могут доначислить
Ответ от Александр Петухов из «КУБ»
А ничего больше за 1,2,3 кварталы 2023 г не нужно пересдавать, Корректировки не потянут за собой другие отчёты?
Ответ от Натали из «КУБ»
Смотря где ошибка
Ответ от Olga из «КУБ»