Должны ли мы оплачивать больничный сотруднику, работающему на двух работах?

Был запрос по СБИС от ФСС на подтверждение его доходов и на мой ответ пришло сообщение, что: «В системе был найден завершенный процесс по другому страхователю с методом назначения пособия "По одному страхователю". Назначение пособия может быть только по одному страхователю.».
Т.е. он получит пособие от другого работодателя? Подскажите, пожалуйста, должны ли и мы оплачивать ему первые 3 дня?
Вопрос от Margarita Sh из Красного уголка бухгалтера.
Комментарии13
Ну да, но ошибка в том, что они подали сведения "По одному страхователю"
Ответ от Анна Бухгалтер (НДС, ПРИБЫЛЬ, УСН) из «КУБ»
Так как они подали только по одному страхователю могли включить доходы общие, вы теперь сами не сможете подать
Ответ от Людмила из «КУБ»
Если он у вас совместитель, то нет. Видимо ему выплатили с основного места работы. У вас он меньше 2-х лет.
Ответ от Veronika Bogat из «КУБ»