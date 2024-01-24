Должны ли мы оплачивать больничный сотруднику, работающему на двух работах?

Здравствуйте, коллеги! У сотрудника больничный в 2024 г. Он работает у нас с осени 2023 г. И сейчас он работает не только у нас.

Был запрос по СБИС от ФСС на подтверждение его доходов и на мой ответ пришло сообщение, что: «В системе был найден завершенный процесс по другому страхователю с методом назначения пособия "По одному страхователю". Назначение пособия может быть только по одному страхователю.».

Т.е. он получит пособие от другого работодателя? Подскажите, пожалуйста, должны ли и мы оплачивать ему первые 3 дня?

Вопрос от Margarita Sh из Красного уголка бухгалтера.