Что делать при ошибке в декларации ИП УСН 6% за 2023 год?

В строке 102 раздела 2 неверно указан признак наличия/отсутствия работников (вместо кода «2» (ИП без сотрудников) ошибочно поставили код «1» (ИП с сотрудниками)). Суммы налогов не меняются (расчет верный).
Подскажите, пожалуйста, подать уточненку или оставить пока как есть до завершения камералки? Спасибо!
Вопрос от Res из Красного уголка бухгалтера.
Комментарии4
Подайте, почему нет.
Ответ от Dmitry из «КУБ»
Уточненку, у меня было такое.
Ответ от Светлана svetik из «КУБ»
Лучше подать, чтобы небыло запросов про рсв, ндфл и тд
Ответ от Анна Семененко из «КУБ»