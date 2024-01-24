Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Что делать при ошибке в декларации ИП УСН 6% за 2023 год?

Добрый день. ИП УСН 6% без сотрудников. Сдали декларацию за 2023 год.

В строке 102 раздела 2 неверно указан признак наличия/отсутствия работников (вместо кода «2» (ИП без сотрудников) ошибочно поставили код «1» (ИП с сотрудниками)). Суммы налогов не меняются (расчет верный).

Подскажите, пожалуйста, подать уточненку или оставить пока как есть до завершения камералки? Спасибо!

Вопрос от Res из Красного уголка бухгалтера.

Комментарии

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