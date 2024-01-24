Включены ли в КУДиР и доходы продажа транспортных средств по УСН?

Добрый день. Нам пришло требование из налоговой предоставить документы, включены ли в КУДиР и в доходы реализация транспортных средств и пояснение по данному поводу. Прислать и сам КДР и все документы по сделкам этим. У нас УСН. Отчет еще не сдавался. Правомерно ли такое требование?