Включены ли в КУДиР и доходы продажа транспортных средств по УСН?

Вопрос от Екатерина из Красного уголка бухгалтера.
Второй аванс по заработной плате в 1С:ЗУП ред. 3.1
В деятельности организаций и ИП могут быть ситуации, когда нужно выплатить несколько авансов по заработной плате сотруднику.
ОКВЭД и бухгалтерские услуги в 2024 году
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Комментарии4
А на какую статью НК ссылаются?
Ответ от Надежда К из «КУБ»
В соответствии с пунктом 2, абзацем вторым пункта 5 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) необходимо представить в течение десяти рабочих дней со дня получения
Ответ от Екатерина из «КУБ»
Это информация о сделке, пояснение надо дать. Сделать выписку из книги ДиР о том, что в доходы включено. Если продажа была в 4 квартале, в пояснениях написать, что налог за год еще не уплачивался, декларация не сдавалась
Ответ от Надежда К из «КУБ»