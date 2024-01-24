Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Может ли строка 040 в РСВ быть равной нулю при пониженных тарифах НКО?

Здравствуйте. Подскажите, правильно ли я понимаю, если НКО применяет пониженные тарифы страховых взносов, то в РСВ приложении 2 к разделу 1 строка 040 не может иметь значение 0? (сумма доходов от осуществления видов экономической деятельности указанных в абзацах … *спорт, наука) или я уже сама себя запутала?

Вопрос от Viktoria Ivanova из Красного уголка бухгалтера.

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В Госдуме предложили запретить использование термина «лежачий полицейский»

Депутат считает, что использование выражения «лежачий полицейский» «можно рассматривать как пренебрежительное отношение к сотрудникам МВД.

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Красный уголок бухгалтера

Может ли строка 040 в РСВ быть равной нулю при пониженных тарифах НКО?

Здравствуйте. Подскажите, правильно ли я понимаю, если НКО применяет пониженные тарифы страховых взносов, то в РСВ приложении 2 к разделу 1 строка 040 не может иметь значение 0? (сумма доходов от осуществления видов экономической деятельности указанных в абзацах … *спорт, наука) или я уже сама себя запутала?

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Красный уголок бухгалтера

Можно ли ИП сдать декларацию УСН электронно с неквалифицированной подписью?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли ИП сдать декларацию УСН электронно с неквалифицированной электронной подписью?

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Бесплатно с Спецрежимы

Как ИП совмещать специальные режимы в 2024 году

Предприниматели вправе вести деятельность с применением специальных налоговых режимов. Совмещение режимов позволяет существенно снизить налоговую нагрузку, главное — не забывать про правила совмещения и ведение раздельного учета.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Бесплатно с Отчетность

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
2,2 тыс.
Зарплата

Второй аванс по заработной плате в 1С:ЗУП ред. 3.1

В деятельности организаций и ИП могут быть ситуации, когда нужно выплатить несколько авансов по заработной плате сотруднику.

Иллюстрация: RDNE Stock project/pexels
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Клерк
Удержания из зарплаты

Допустимый процент удержаний из зарплаты сотрудника в 2024 году

В каких случаях и в каком размере работодатель имеет право произвести удержания из заработной платы сотрудника в новом году.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Записи вебинаров

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Коды ОКВЭД

ОКВЭД и бухгалтерские услуги в 2024 году

Если компания занимается или планирует заняться оказанием бухгалтерских услуг, ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности содержит соответствующие коды для таких услуг. Без них не обходится сдача ни одной формы отчётности по налогам и страховым взносам. Рассмотрим, какие есть коды ОКВЭД в области бухгалтерских услуг в 2024 году.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Отчетность в СФР

Как сообщить в ЕФС-1 о переименовании компании

Если у компании меняется название, подайте титульный лист, подразделы 1 и 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1.

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Отпускные

Выгодно ли брать отпуск в мае 2024 года

В мае работники традиционно стараются увеличить количество дней отдыха, присоединив к праздничным отпускные дни. Но выгодно ли сотрудникам так поступать? Об этом расскажем далее.

Иллюстрация: rawpixel-com/freepik
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Зарплата

Когда можно снизить работникам зарплату за январь из-за длинных новогодних каникул

Каждый год начинается длинными новогодними каникулами. Но, работники, которым установлен оклад получают зарплату полностью, как за отработанный месяц. Снизить можно премии, и только при условии, что они не являются безусловными и показатели, по которым начисляются премиальные не выполнены.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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НДС

ИП на ПСН не платит НДС при международных перевозках

Если ИП на ПСН занимается грузоперевозками из Китая в Россию по заказу российской фирмы, НДС у него не будет.

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Бесплатно с Валютный контроль

Что меняется в валютном регулировании в 2024 году. Мини-курс

В последние годы участникам ВЭД не позавидуешь. Экспортеры и импортеры в окружении санкций пытаются угадать курс и выполнить новые требования валютного законодательства. Предлагаем вашему вниманию короткую справку о состоянии валютного регулирования на начало 2024 года.

Что меняется в валютном регулировании в 2024 году. Мини-курс
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ФСБУ НМА

Что делать для перехода на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с 1 января 2024 года

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» стал обязательным к применению с 2024 года. Перед переходом на новые правила учета НМА бухгалтерии нужно провести ревизию НМА, определить порядок перехода и новую классификацию активов.

Иллюстрация: googledeepmind/unsplash
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Ценные бумаги

Разблокировка активов в EUROCLEAR / CLEARSTREAM

С марта 2022 года у российских владельцев иностранных ценных бумаг (облигаций, депозитарных расписок, акций, кредитных нот и т.п.) возникли сложности с реализацией своих прав по ценным бумагам, а именно, с оборотом ценных бумаг и получением причитающихся по ним выплат.

Разблокировка активов в EUROCLEAR / CLEARSTREAM
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Инвестиции

С 2025 года имущественный ценз для квалифицированных инвесторов вырастет до 12 млн рублей

С 1 января 2025 года имущественный ценз повысят до 12 млн рублей, а с 2026 года — до 24 млн рублей.

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Банки

Число моментальных трансграничных переводов выросло до 78%

Классические переводы с получением наличных по фамилии сократились, сейчас на них приходится меньше 10% транзакций.

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Маркетплейсы

Рейтинг товаров на Wildberries будет рассчитываться по-новому

На рейтинг товара будут влиять 15 последних отзывов, оставленных покупателями. Спустя три месяца комментарий станет менее значимым.

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Отчетность в СФР

Как исправить ошибки в подразделе 1.1 ЕФС-1 в 2024 году

Чтобы исправить ошибочную запись в электронной трудовой книжке, которую вы внесли формой ЕФС-1, нужно ее отменить.

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Законопроекты

Госдума одобрила законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии

Законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, которые используется для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ.

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