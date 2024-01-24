Может ли строка 040 в РСВ быть равной нулю при пониженных тарифах НКО?

Здравствуйте. Подскажите, правильно ли я понимаю, если НКО применяет пониженные тарифы страховых взносов, то в РСВ приложении 2 к разделу 1 строка 040 не может иметь значение 0? (сумма доходов от осуществления видов экономической деятельности указанных в абзацах … *спорт, наука) или я уже сама себя запутала?