Переход с ОСНО на УСН: авансы от покупателей

Переход с ОСНО на УСН всегда вызывает много вопросов. Один из них — авансы, полученные от покупателей и заказчиков, а также предоплата, выданная поставщикам до перехода. В этой статье разберемся, что делать с авансами в связи с переходом на упрощенку.

Если вы перечислили аванс до перехода на УСН

Ситуация первая: компания закупила товар и перечислила предоплату будучи еще на ОСНО. В январе следующего года, после перехода на упрощенку, товар поступил на склад.

Можно ли принимать к вычету НДС с аванса? Да, если компания приобретает товары или услуги, которые будет применять для операций, облагаемых НДС. И только с аванса, перечисленного во время применения упрощенной системы, потому что в будущем году компания уже не будет платить НДС.

При переходе с ОСНО на УСН и в связи с ним, НДС с аванса придется восстановить. Сделать это нужно в декабре года, предшествующего переходу. Восстановление нужно отразить в декларации по НДС за IV квартал.

Если же компания не брала к вычету НДС с выданного аванса, то и восстанавливать ничего не нужно.

Расходы по предоплатам можно учесть только после получения закрывающих документов, то есть уже после перехода на УСН.

Если вам перечислили авансовый платеж до перехода на УСН

Ситуация вторая: компания в декабре, на ОСНО, заключила договор на поставку и получила предоплату. С нового года компания перешла на упрощенку и только тогда начала отгружать товары по договору в счет полученных средств. В этом случае авансами нужно пополнить базу по единому налогу на УСН и отразить в книге доходов и расходов на день перехода, то есть на 1 января, без учета НДС (п.1 ст. 346.15, п.1 ст. 248 НК).

Ситуация третья: за товар, отгруженный в декабре на ОСНО, компания получит оплату только в январе, после смены системы налогообложения. НДС начисляют как обычно, а будущую оплату сразу, в декабре, включают в базу по налогу на прибыль. В базу по единому налогу на УСН оплата за товар не включается.

Перечисленный с предоплаты НДС компания может восстановить до перехода, в последнем квартале. Но только если вернет сумму НДС покупателям до 1 января следующего года одним из трех способов:

Оформит документы на возврат НДС, чтобы в задолженности числилась стоимость без НДС.

Составит дополнительное соглашение к существующему договору. В соглашении зафиксирует уменьшение стоимости договора на сумму НДС. Перечислит (вернет) сумму НДС или уменьшит на эту сумму будущие платежи покупателя.

Расторгнет существующий договор и вернет предоплату покупателю. Затем заключит новый, без НДС.

Если не вернуть аванс покупателю, принять к вычету НДС с него будет нельзя, потому что в доходы по единому налогу придется включить всю сумму полученного аванса, включая НДС. То есть, второй раз заплатить налог с одной и той же суммы.

Вопрос от Елена из Красного уголка бухгалтера