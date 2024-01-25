Вопрос от Marisha_ из Красного уголка бухгалтера
☕️Три чашки чая в день замедляют старение и снижают биологический возраст
Группа китайских ученых выяснила, что чай помогает бороться со старением, а при регулярном употреблении снижает биологический возраст.
Особенности бухгалтерского учета на маркетплейсах: как составить проводки и уберечь себя от ошибок
Ведение бухгалтерского учета маркетплейсов имеет много нюансов. В статье мы рассмотрели пошаговый алгоритм действий: как оформить поступление, перемещение товаров, провести отражение выручки при продаже товаров, вознаграждение комиссионеру и возврат товаров. Верные проводки помогут навести порядок в учете и сберегут ваше время.
5 причин, по которым мы должны снижать свои налоги. Цивилизованное налогообложение
Часто люди не хотят и задумываться о возможности оптимизировать налоги, потому что им кажется, что снижение налогов — это обман государства. Но, это не так.
В ОМС предлагают включить тапочки, халаты, зубные щетки и туалетную бумагу
В Совете Федерации дали рекомендации Минздраву включить в полис ОМС оплату бытовых предметов, которые нужны во время нахождения пациентов в медицинских учреждениях.
Будут ли штрафы за неотправленные отчёты из-за погодных условий?
Добрый день. В связи с погодными условиями не отправим сегодня отчёты: третий день люди не могут по сугробам дойти на работу. Штрафы будут в любом случае или возможны варианты?
Твиксомания. Почему истории с котом Твиксом уделяли столько внимания?
Основной темой прошлой недели стала судьба котика Твикса. Обычный котик ехал на поезде из пункта А, в пункт Б. Но, по трагическому стечению обстоятельств вылез из переноски, был найден проводницей и оказался в 30 градусов мороза, высаженным в пункте С. Где кот в конце-концов трагически погиб.
Как правильно отправить больничный в 2024 году?
Добрый день! Подскажите, по больничным в 2024 г, раньше отправляла через оператора реестр и все проходило, вопросов не было, в этом году также отправила. Пришел ответ, что не принят, читаю что теперь отправлять только на прямую с сайта СФР? Через оператора не получится в 24 г?
Разные виды деятельности у взаимозависимых лиц. Схемы дробления нет
Разные виды деятельности, от слова «совсем», этот факт и другие факты помогли победить налогоплательщику в суде. Наши поздравления победившей компании!!!
👻 Бухгалтеры потеряли сданный через СБИС отчет ЕФС-1
Бухгалтер отправила раздел 2 формы ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС) и этот отчет приняли. Потом был отправлен подраздел 1.2 (бывшая СЗВ-СТАЖ), после чего первый отчет исчез из списка.
Ozon и Wildberries признали коллективными монополистами
ФАС признала Wildberries и Ozon доминирующими на рынке маркетплейсов. Вместе эти компании занимают около 80% рынка.
Какую электронную подпись использовать для кадровых документов
Прошло два года, как в ноябре 2021 года работодателям разрешили обмениваться кадровыми документами с работниками в электронном виде. Понятие кадрового электронного документооборота (КЭДО) введено в трудовой кодекс законом от 22.11.2021 № 377.
🔥Мы изменили Клерк.Премиум: теперь вам доступны Тренинги
В 2024 году мы усиливаем Клерк.Премиум новыми сервисами для бухгалтеров. Добавили Тренинги — закрытые онлайн практикумы с лучшими экспертами страны.
Ответственность за неуплату налога в 2024 году. Нюансы, на которые обязательно среагируют налоговики
ФНС указала нюансы привлечения к ответственности за неуплату налога. В НК РФ перечислены обстоятельства, при которых налогоплательщика нельзя наказать, если он подал уточненную декларацию по истечении срока ее подачи и срока уплаты налога.
Расходы на логистику выросли на 35%. Как сэкономить?
Рассказываем, как сэкономить на доставке грузов и автоматизировать процесс управления перевозками для снижения логистических расходов. MasterTMS — удобный инструмент руководителей, финансистов, логистов, диспетчеров, перевозчиков и водителей.
Не забудьте сегодня сдать три зарплатных отчета. Или четыре
Сегодня истекает срок сдачи РСВ, раздела 2 ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС) и подраздела 1.2 ЕФС-1 (бывшая СЗВ-СТАЖ).
🎓Вебинар: Какие объекты надо признать НМА по ФСБУ 14/2022. Профессиональное суждение главбуха. 30 января в 11:00 мск!
Разберитесь, как проверить у объекта наличие признаков нематериального актива по ФСБУ 14/2022, а также с тем, что такое профессиональное суждение. Подготовьтесь к применению нового ФСБУ.
В Госдуме предложили запретить иноагентам переоформлять имущество по доверенности
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой предложил лишить иностранных агентов возможности переформлять по нотариальной доверенности имущество, находящееся в России, на третьих лиц.
Безопасная доля вычетов НДС на 4 квартал 2023 года. По всем регионам
На связи Ольга Ульянова аудитор. Спешу к вам с важной информацией. Сегодня последний срок предоставления в налоговую инспекцию декларации по НДС за IV квартал 2023 года.
Стратегия продвижения юриста в соцсетях. Зачем нужна и как составить
Перед тем, как начинать продвижение в социальных сетях, нужно определиться: чего вы хотите, как будете двигаться к цели и как оцените свои результаты. Для этого необходимо подготовить стратегию. Как это сделать и что она должна содержать — узнаете в этой статье.
🥚Цены на яйца в России снижаются вторую неделю подряд, а капуста подорожала
За неделю с 16 по 22 января цены снизились на 1,41%, следует из данных Росстата.
Комментарии3
Штрафы будут. Вам будет нужно на акт проверки написать пояснения и тогда возможно ваши обстоятельства учтут как смягчающие обстоятельства и снизят сумму штрафа или не оштрафуют.
Ответ от Татьяна из «КУБ»
У Вас Сахалин что ли, где люди в сугробах тоннели прокапывают?
Ответ от Eka M из «КУБ»
Привет, у нас тоже каникулы до понедельника.ну как бы у нас режим ЧС, разве этого мало?
Ответ от Таисия Прокушева из «КУБ»