Лариса Магафурова
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Лариса Магафурова

Инвестиции в себя VS инвестиции в бизнес-модели

Я все чаще задумываюсь: стоит ли действительно ограничивать себя рамками собственного развития? Ведь инвестиции в навыки, высокодоходные действия и окружение кажутся привлекательными на первый взгляд.
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Инвестиции в себя VS инвестиции в бизнес-модели
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Я уже несколько раз сталкивалась с утверждениями бизнес-тренеров, что инвестировать нужно В СЕБЯ

  • в свои навыки

  • в высокодоходные действия

  • в свое окружение

Типа, это выгоднее, чем инвестиции в бизнес

И вот на днях, слышала выступление тренера (одна из адептов «инвестиций в себя»), которая накупила недвижимости в Дубае, продала ее и заработала ничего не делая пару десятков тысяч долларов

Вот для нее инсайт был

К чему я это. Дело в том, что каждый авторитетный лидер мнения вещает со страниц соцсетей свои убеждения. Они основаны на их жизненном опыте или сформированы под влиянием авторитетных ДЛЯ НИХ лиц

Поэтому очень недальновидно принимать на веру чью-либо позицию, не пропустив ее через фильтры адекватности

Мою любимый фильтр - это ПОСЧИТАТЬ

Ну вот правда, пределы заработка через инвестиции в себя ограничены …. СОБОЙ

Это не работающая бизнес-модель. Почему?

Потому что работающая инвестиционная бизнес-модель работает ВСЕГДА.

У нее нет исключений, обстоятельств и т.д.(например, ограничение часами в сутках как при инвестициях «в себя»)

Зачем мне инвестиции (причем офигенные, ведь речь не только о деньгах, речь о времени жизни - невосполняемом ресурсе) - у которых есть ограничения

Они вообще считали IRR таких инвестиций? Нет, конечно.

Они просто все понятия перепутали. Запутались сами и других запутали Поэтому я выбираю другой путь. Безлимитный. Понятный. Относительно простой

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18 3

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Логотип Лариса Магафурова
Лариса Магафурова

Инвестиции в себя VS инвестиции в бизнес-модели

Я все чаще задумываюсь: стоит ли действительно ограничивать себя рамками собственного развития? Ведь инвестиции в навыки, высокодоходные действия и окружение кажутся привлекательными на первый взгляд.

Инвестиции в себя VS инвестиции в бизнес-модели
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