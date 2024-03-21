Лариса Магафурова
Управление финансами

База грамотного ценообразования. Как формировать цены, чтобы соблюсти баланс между прибылью и сохранением клиентов

«Куда же мне податься: к умным или красивым?» Как выстроить систему ценообразования, которая и денег заработает и клиентов устроит? Баланс соблюсти, так сказать. Хотите знать как? Тогда ставьте 👍 и читаем дальше.
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База грамотного ценообразования. Как формировать цены, чтобы соблюсти баланс между прибылью и сохранением клиентов
Иллюстрация: tingeyinjurylawfirm/unsplash

✔️ Определение ценовых сегментов: первым шагом к созданию балансной стратегии ценообразования является определение целевых рыночных сегментов и установление ценовых категорий для каждого сегмента.

Например, вы можете разработать различные продуктовые линии с разной стоимостью и функциональностью, чтобы удовлетворить различные потребности клиентов. На каждый товар есть свой покупатель, так ведь? Не стоит циклиться на продукте

✔️ Применение дифференцированного ценообразования: рабочий способ максимизировать прибыль и удовлетворить клиентов — это использование дифференцированного ценообразования.

Например, вы можете установить динамические цены в зависимости от времени, сезона или спроса, чтобы оптимизировать доходы, не теряя клиентов. Только в этом случает нужна автоматизация. Руками много не наработаешь

✔️ Создание ценовых пакетов: наконец, создание ценовых пакетов или бандлинг-маркетинга продуктов и услуг может помочь удовлетворить клиентов и повысить прибыль.

Например, вы можете предложить пакетные предложения с дополнительными услугами по конкурентоспособной цене, что позволит клиентам выбирать оптимальный вариант и увеличит средний чек. Но! Вы должны точно знать свою маржу, иначе после таких акций вас могут ждать неприятные сюрпризы

Если у вас возникнут дополнительные вопросы обращайтесь, я с удовольствием помогу! 😊

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«Куда же мне податься: к умным или красивым?» Как выстроить систему ценообразования, которая и денег заработает и клиентов устроит? Баланс соблюсти, так сказать. Хотите знать как? Тогда ставьте 👍 и читаем дальше.

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