Работодатели в панике: нет людей на работу!

В последние годы бизнес сталкивается с серьезным кадровым дефицитом, и это становится все более острым вопросом для всех отраслей — от ритейла до высоких технологий.

Прочитала интервью в Коммерсанте Екатерины Карабановой, гендиректора холдинга Ventra и цифровой платформы Ventra Go!, поделилась своими мыслями о текущей ситуации и методах решения.

Причины дефицита: Основной фактор — демографическая ситуация, усугубляемая ростом числа самозанятых, которых уже насчитывается около 10 млн человек. Все это приводит к увеличению стоимости труда и перегреву рынка зарплат.

Изменения в подходах к найму: В условиях дефицита компании готовы брать на работу до 85% кандидатов без опыта для выполнения линейных задач. Это становится "золотым дном" для фирм по подбору персонала, однако привлекает и значительные вызовы, так как качественные кадры остаются дефицитом.

Сдвиг в ценностях: Более всего внимания заслуживает изменение отношения к работе у нового поколения работников. Вместо карьерного роста "умри на работе" молодежь стремится к гибкой занятости, где можно самостоятельно выбирать, когда и где работать. Это подтверждает рост популярности платформ гибкой занятости, таких как Ventra Go!, где уже зарегистрирован миллион пользователей, большинство из которых — молодые люди.

Выводы для бизнеса: Понимание и принятие этих изменений необходимо для любой компании, стремящейся оставаться конкурентоспособной на рынке труда. Новая реальность требует от работодателей большей гибкости и внимания к социальным аспектам работы.

Диалог между генеральными директорами подчеркивает, как критично для современного бизнеса правильно реагировать на изменения в демографии и ценностях сотрудников, чтобы привлечь и удержать таланты в эти нестабильные времена.

Что скажете, можно паниковать или еще рано?