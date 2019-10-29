Семь шагов как не потерять на налогах в 2025 году

Все пугают, но никто не говорит, что делать. Я решила исправить ситуацию. Рассказываю по шагам, как вывести бизнес в плюс в следующем турбулентном году

Новости для бизнеса:

• упрощенцы будут платить НДС 5%, 7%, 20%

• налог на прибыль вырастет до 25%

• ИП на НДС будут платить прогрессивную ставку НДФЛ вместо 13% и 15% до 22%.

Об этом говорят уже из каждого утюга. И это уже не особо и новость. Я вам предлагаю пошаговый алгоритм как не только не потерять на налогах, но еще и прибыль увеличить.

И исполнить «мечту детства» - работать в белую.

Итак, 7 шагов:

1️⃣ Собрать все свои доходы и расходы. По всему бизнесу (по всем юр лицам и ИП). Понять от какой прибыли и сколько налогов вы платите (как это сделать - показала в видео).

2️⃣ Посчитать, сколько налогов вы будете платить с этой прибыли в 2025 году с учетом налоговой реформы (как это сделать показала в видео на 01:53 минуте).

3️⃣ Посчитать, сколько бизнес должен зарабатывать, чтобы получить столько же прибыли как и в этом году. А лучше - еще больше (как это сделать показала в видео на 02:34 минуте).

4️⃣ Собрать стратегию: что конкретно вы будете делать в бизнесе, чтобы прийтий к заданным целям (как это сделать показала в видео на 04:25 минуте).

5️⃣ На основании стратегии-2025 собрать финансовую стратегию (как это сделать показала в видео на 10:46 минуте).

6️⃣ Сверить чистую прибыль, которую мы собрали в фин стратегии со стратегий бизнеса-2025 (как это сделать показала в видео на 12:04 минуте).

7️⃣ Сравнить налоговую нагрузку и налоговые риски от дробления бизнеса (как это сделать показала в видео на 13:34 минуте).

Поздравляю! Вы прошли налогового босса и теперь ваш бизнес может развиваться без ограничений.

Какие инструменты в этом помогут рассказала в видео, начиная с 16:28 минуты.

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