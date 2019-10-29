Семь шагов как не потерять на налогах в 2025 году

Новости для бизнеса:
• упрощенцы будут платить НДС 5%, 7%, 20%
• налог на прибыль вырастет до 25%
• ИП на НДС будут платить прогрессивную ставку НДФЛ вместо 13% и 15% до 22%.
Об этом говорят уже из каждого утюга. И это уже не особо и новость. Я вам предлагаю пошаговый алгоритм как не только не потерять на налогах, но еще и прибыль увеличить.
И исполнить «мечту детства» - работать в белую.
Итак, 7 шагов:
1️⃣ Собрать все свои доходы и расходы. По всему бизнесу (по всем юр лицам и ИП). Понять от какой прибыли и сколько налогов вы платите (как это сделать - показала в видео).
2️⃣ Посчитать, сколько налогов вы будете платить с этой прибыли в 2025 году с учетом налоговой реформы (как это сделать показала в видео на 01:53 минуте).
3️⃣ Посчитать, сколько бизнес должен зарабатывать, чтобы получить столько же прибыли как и в этом году. А лучше - еще больше (как это сделать показала в видео на 02:34 минуте).
4️⃣ Собрать стратегию: что конкретно вы будете делать в бизнесе, чтобы прийтий к заданным целям (как это сделать показала в видео на 04:25 минуте).
5️⃣ На основании стратегии-2025 собрать финансовую стратегию (как это сделать показала в видео на 10:46 минуте).
6️⃣ Сверить чистую прибыль, которую мы собрали в фин стратегии со стратегий бизнеса-2025 (как это сделать показала в видео на 12:04 минуте).
7️⃣ Сравнить налоговую нагрузку и налоговые риски от дробления бизнеса (как это сделать показала в видео на 13:34 минуте).
Поздравляю! Вы прошли налогового босса и теперь ваш бизнес может развиваться без ограничений.
Какие инструменты в этом помогут рассказала в видео, начиная с 16:28 минуты.
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