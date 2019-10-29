Дробление бизнеса не всегда выгодно!

Вот пример. Собрала для клиента финансовую и налоговую модели на следующий год (как это делать, рассказала здесь: https://www.klerk.ru/user/larisamagafurova/623432/).

✔️ И выяснили, что совокупные налоги от дробленки даже выше, чем работать от одного лица.

✔️ Более того, есть постоянные расходы на содержание дробления бизнеса. А они по году выливается в СУММУ.

И зачем тогда дробиться, спросите вы. Вот и клиент тот же вопрос задал.

И решил не дробиться больше. Выдохнул. И в целом очень счастлив, что больше не нужно распыляться.

Составили на следующий год с ним стратегию развития и взяли ее в качестве плана для план-фактного анализа (мы это делаем, когда ведем управленческий учет у клиентов).

Развитие бизнеса здорового человека, я считаю.