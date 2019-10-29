Управленческий учёт поможет при кассовых разрывах. Как?

А поможет ли вообще? Может, к тому времени, когда он (управленческий учёт) заработает, вести его уже будет не у кого

Мы же с вами понимаем, что за пару недель управленку не настроить. Пока на рынке такого чуда никто не предлагает. И мы тоже не предлагаем 😃 ПОКА, но кто знает, мы же не стоим на месте

Вернёмся к кассовым разрывом.

Это острая проблема, которую нужно было решить ещё вчера. И тут даже по периоду времени мы понимаем, что управленческий учёт не поможет. И проблема во времени его настройки

Зато, когда управленческий учёт есть, в кассовой разрыв крайне сложно попасть, потому что мы его прогнозируем

Но это другое

Так что же делать, когда есть кассовый разрыв?

Поможет финансовая модель. Каким образом? В финансовой модели мы видим все причины кассовых разрывов:

1️⃣ если причина в убыточности бизнеса, то мы видим это в первой части финансовой модели

2️⃣ если причина в несбалансированных платежах, например мы платим нашим поставщикам вперёд. При этом на покупатели нам платят с большой задержкой. И эту причину мы видим в третьей части финансовой модели

3️⃣ если причина в том, что мы выбираем чистую прибыль на погашение кредитов, то это мы увидим во второй части финансовой модели

Самое прекрасное, что в самой финансовой модели можно смоделировать ситуации для устранения этих кассовых разрывов. И уже идти действовать по плану в реальности.

В управленческом учёте мы только по факту видим эту ситуацию. Управленческий учёт – это фактические данные, которые мы используем для анализа, для сравнения с плановыми показателями, для выводов и корректировки своих действий

Моделировать в управленческому учёте крайне сложно, для этого нужна инфраструктура финансовой модели. Как в Финмодели Магафуровой: с калькуляторами, финстратегией, воронками

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