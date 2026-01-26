Бухгалтеры ненавидят работу с первичкой

Какие задачи вы считаете рутинными и НЕ ХОТИТЕ их делать? Этот вопрос задала недавно бухгалтерам на своём канале.

9 из 10 бухгалтеров на этот вопрос отвечают одинаково — 🗂️ ввод и обработка первичной документации.

Отнимает очень много времени, не является важной задачей, но без нее никуда.



📌Итог: на загрузку и обработку документов уходит 80% времени, а на вопросы оптимизации налоговой нагрузки и проверку правильности налоговых деклараций — 20% времени.



Отсюда — усталость, ошибки и ощущение, что вы не дорабатываете😔.



Отсюда — стереотип, что бухгалтер = операционист и его труд стоит дёшево.



Отсюда — ситуации, когда ваша стоимость часа стоит копейки просто потому, что много операционки☝🏼.

Возникает вопрос: а что с этим делать? Нейросеть эту задачу за тебя не сделает, сервисы ввода первички часто ошибаются и это замечаешь, когда прилетает "письмо счастья" от налоговой 📨.

В своей компании я давно решила этот вопрос. Просто, понятно, без сложных схем 🙌🏼.



Кого тоже бесят задачи ввода и обработки первички — ставьте ❤️. И я поделюсь решением.