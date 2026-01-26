Бухгалтеры ненавидят работу с первичкой
Какие задачи вы считаете рутинными и НЕ ХОТИТЕ их делать? Этот вопрос задала недавно бухгалтерам на своём канале.
9 из 10 бухгалтеров на этот вопрос отвечают одинаково — 🗂️ ввод и обработка первичной документации.
Отнимает очень много времени, не является важной задачей, но без нее никуда.
📌Итог: на загрузку и обработку документов уходит 80% времени, а на вопросы оптимизации налоговой нагрузки и проверку правильности налоговых деклараций — 20% времени.
Отсюда — усталость, ошибки и ощущение, что вы не дорабатываете😔.
Отсюда — стереотип, что бухгалтер = операционист и его труд стоит дёшево.
Отсюда — ситуации, когда ваша стоимость часа стоит копейки просто потому, что много операционки☝🏼.
Возникает вопрос: а что с этим делать? Нейросеть эту задачу за тебя не сделает, сервисы ввода первички часто ошибаются и это замечаешь, когда прилетает "письмо счастья" от налоговой 📨.
В своей компании я давно решила этот вопрос. Просто, понятно, без сложных схем 🙌🏼.
Кого тоже бесят задачи ввода и обработки первички — ставьте ❤️. И я поделюсь решением.
