3 ситуации НДС 20%-22%, где бухгалтеры чаще всего ошибаются

Где больше всего вопросов, сомнений, непонимания, что и как сделать правильно. Коллеги, в этом посте хочу разобраться 3 типовые ситуации, с которыми каждый второй бухгалтер сталкивается в этом году.

❗️Ситуации реальные. Я специально несколько дней изучала бухгалтерские форумы и чаты, чтобы понять, где больше всего вопросов, когда речь о переходном периоде 20%-22%.



Ситуация 1. Как в 1С привести документы, если покупатель не доплачивает 2%?

«Добрый день.



Автоматизирована ли в 1С ситуация, если покупатель не доплачивает эти 2%?



Т.е. он заплатил аванс в 2025 году 120 рублей, мы отгружаем в 2026-м, должны начислить НДС 22% (21,64 руб.), а должны мы от покупателя все те же 120 руб. Разницу 1,64 руб. нам придется заплатить из своего кармана.



Программа сама это видит? Ей вообще все равно, она начисляет 22% с отгрузки, и мы попадаем на расходы.



Кто-то разбирался с проводками? Вроде как это 91 счет, но не уверен»

✅Коллеги, в 1С все реализовано для нас. Там есть всё, чтобы бухгалтер, который принимает, как должно быть отражено, сделал всё правильно.



Налоговые регистры в 1С собираются правильно автоматически, вам остаётся корректно внести документы. 1С за вас это не сделает.



Я подготовила инструкцию, как эти документы правильно вносить: с полной расшифровкой по шагам, как и что делать. Дам ее завтра в ТГ канале.



Ситуация 2. Товар отгружен в 2026 году, входящий счёт-фактура пришёл со ставкой 20%: это ошибка?

«Входящий счет-фактура от поставщика пришел со ставкой 20% в 2026 году. Товар по факту отгружен в 2026-м.



Это ошибка? Просить исправительный или можно оставить, вдруг налоговая не придерется?»

✅ Да, это ошибка, причем ошибка глупая, досадная, из-за невнимательности.



Что делать? Просить исправленный счёт-фактуру. Иначе будут проблемы.



В этой ситуации страшна не сама ошибка, а расчет на то, что "налоговая не придется"☝🏼.



Коллеги, кто знает, что у него есть косяки и надеется, что пронесёт — в 2026 году никого не пронесёт.



Хотим работать без ошибок и сомнений — принимаем реальность, где повысить квалификацию по НДС нужно всем. Не "почитать новости и спросить в чате", а пройти полноценное обучение или получить доступ к базе знаний.



Ситуация 3. Как сделать вычет НДС с аванса (который 20/120) в 1С в 2026 году?

«Получили аванс в декабре 2025-го (НДС 20/120). Отгрузили товар в январе 2026-го. В 1С при реализации автоматом встает НДС 22%. Вопрос: как сделать вычет НДС с аванса (который 20/120) в 1С в 2026 году? Программа делает это автоматом при закрытии квартала? Или мне надо руками что-то создавать?»

✅Да, программа сделает всё автоматически, при условии, что вы корректно внесёте документы и знаете проводки.



Могут быть 3 ситуации:

1️⃣ Предоплата 2025 год, отгрузка 2026 год

2️⃣ Предоплата 2025 год, доплата 2025 год, отгрузка 2026 год

3️⃣ Предоплата 2025 год, доплата 2026 год, отгрузка 2026 год.



В каждой ситуации свой порядок действий в 1С, причем у покупателя и продавца он разный☝🏼.



Полный разбор 3 ситуаций по шагам — сценарий проводок в 1С и как отображается в книге продаж — дам чуть позже.



