Маркировка 2024. Какие изменения ждут общепит и розницу

Начиная с 1 декабря 2023 года, предприятия общественного питания, такие как рестораны, кафе, отели и столовые в государственных учреждениях, обязаны предоставлять информацию о выводе из оборота маркированных товаров через систему маркировки «Честный знак» с использованием электронного документооборота (ЭДО).

Новые требования к маркировке молочной продукции и воды

Если ресторан использует маркированную воду для приготовления напитков, но не продает ее отдельно, информация об этом также должна быть подана в систему.

С 1 сентября 2024 года фермеры, занимающиеся производством молочной продукции, также обязаны маркировать свою продукцию перед ее поступлением на рынок.

С 1 марта 2025 года для всех участников рынка упакованной воды обязательным становится объёмно-сортовой учёт маркированных продуктов. Это означает, что каждый экземпляр продукции должен быть отслежен на протяжении всего цикла перемещения.

Также с 1 марта 2024 года для всех участников рынка детской воды вступает в силу обязательное ведение объемно-сортового учета. Теперь информация о передвижении детской воды будет отслеживаться также, как и для других видов упакованной воды.

Как маркировать пиво в 2024 году?

Весной 2023 года началась процедура маркировки пива и слабоалкогольных напитков, включая сидр и медовуху, для их производителей и импортёров, причем это требование распространяется исключительно на напитки, реализуемые в кегах. Впоследствии данные изменения коснутся также розничных продавцов и будут распространяться на все виды упаковки.

Для соответствия новым требованиям, производители и импортёры обязаны зарегистрироваться в системе маркировки, подробно описать свои продукты в специальном каталоге и настроить процессы ввода кодов в оборот. Сроки регистрации и маркировки зависят от типа упаковки:

Напитки в кегах должны быть зарегистрированы до весны 2023 года.

Начиная с 1 октября 2023 года, производители и импортёры обязаны маркировать пиво и слабоалкогольные напитки в стеклянной и полимерной упаковке.

Алюминиевые банки и другие типы упаковки должны быть маркированы до 15 января 2024 года.

Розничные продавцы пива, реализуемого в кегах, обязаны предоставить информацию в систему маркировки «Честный знак» при подключении кег к разливному оборудованию, начиная с 15 января 2024 года. Данные о продажах должны быть переданы в систему маркировки с использованием онлайн-касс.

Розничные и оптовые продавцы пива, упакованного для конечного потребителя, должны начать передачу данных о продажах в систему «Честный знак» с 1 июня 2024 года.

С 15 января 2025 года вступит в силу запрет на продажу немаркированного пива. Это обязательное требование будет распространяться на всех участников рынка и на все виды упаковки напитков.

Соки и безалкогольные напитки

С 5 ноября 2023 года заведения обязаны предоставлять маркированные безалкогольные напитки через электронный документооборот (ЭДО) и отчитываться о продажах таких напитков через кассовое оборудование. Сначала маркировка будет внедрена для всех безалкогольных напитков, за исключением соков, морсов и напитков на растительной основе, для которых введение маркировки запланировано на более поздний срок. Сроки внедрения маркировки зависят от типа упаковки напитка.

Производители и импортеры должны отрегулировать процессы заказа, нанесения маркировки и интеграции кодов в оборот. Сроки для различных типов упаковки следующие:

Полимерная и стеклянная упаковка — до 1 декабря 2023 года;

Алюминиевые банки — до 1 марта 2024 года;

Кеги, тетрапаки и другие типы упаковки — до 1 июня 2024 года.

Розничные и оптовые продавцы обязаны сканировать коды и передавать информацию в систему маркировки через онлайн-кассы с 5 ноября 2024 года. Также с этой даты будет внедрен объемно-сортовой учет. У соков, морсов и напитков на растительной основе заданы собственные сроки внедрения маркировки, с 1 июня 2024 года. Производители и импортеры должны подготовить все процессы работы с маркировкой к этой дате. Розничные и оптовые продавцы должны сканировать коды на кассе и передавать информацию в «Честный знак» с 1 марта 2025 года.

Поэкземплярный учет для всех видов безалкогольных напитков, включая растительные, соки и морсы, будет внедрен с 1 марта 2026 года. Для производителей безалкогольных напитков предусмотрены программы поддержки. Все производители имеют возможность получить трехлетнюю отсрочку на приобретение оборудования для маркировки, а малый и средний бизнес — возместить половину затрат.

Введение обязательной маркировки икры

В соответствии с утвержденным документом, планируется поэтапное введение обязательной маркировки икры осетровых и лососевых рыб с 1 апреля 2024 года. Этот процесс предусматривает необходимость регистрации производителей икры в информационной системе мониторинга оборота товаров. Следующий этап начнется с 1 мая 2024 года, когда производители обязаны будут поставлять икру с предварительно нанесенным на упаковку кодом и предоставлять соответствующую информацию в систему мониторинга.

В рамках этого процесса продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки, предусмотренных в системе «Честный знак». В настоящее время проводится эксперимент, начавшийся 15 апреля 2023 года и завершающийся 31 марта 2024 года, в рамках которого проводится апробация маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб. Это позволит определить эффективность и надежность системы маркировки перед ее полным внедрением.

Новые требования к медицинским изделиям

Начиная с 1 сентября 2023 года система маркировки медицинских изделий стала обязательной для всех участников рынка, включая оптовых и розничных продавцов, а также медицинские организации.

Маркировка будет проводиться поэтапно, в зависимости от типа товара. Первый этап стартовал 1 октября 2023 года и включает в себя обязательную маркировку таких товаров как:

обеззараживателей-очистителей воздуха

бактерицидных установок

рециркуляторов для очистки воздуха в помещениях

ортопедической обуви и стелек.

Производители и импортеры, начиная с 1 октября 2023 года, обязаны наносить специальные коды маркировки на потребительскую упаковку своих товаров и предоставлять информацию о введении их в оборот.

Важно отметить, что все участники рынка, включая оптовых и розничных продавцов, а также медицинские организации, обязаны начиная с 1 сентября 2024 года предоставлять данные о выводе товаров из оборота. Кроме того, с 1 сентября 2025 года будет введен поэкземплярный учет медицинских изделий.

Шаги внедрения маркировки для антисептиков и БАДов

Согласно установленному расписанию внедрения процесса маркировки, антисептики для рук и биологически активные добавки (БАДы) подлежат обязательной маркировке. С начала сентября 2023 года все участники данной отрасли, включая оптовых и розничных поставщиков, приступили к процедуре регистрации в системе маркировки.

Производители и импортеры обязаны наносить специальные коды маркировки на потребительскую упаковку и предоставлять информацию о введении продукции в оборот с 1 октября 2023 года. Все участники начнут передавать информацию о выводе продукции из оборота с 1 марта 2024 года. Кроме того, с 1 мая 2024 года планируется внедрение объемно-сортового учета, а с 1 сентября 2025 года - поэкземплярного учета.

Маркировка кресел-колясок

Начиная с 1 сентября 2023 года, производители, импортёры, оптовые и розничные продавцы кресел-колясок обязаны были пройти регистрацию в специальной системе. Это важное изменение в отрасли связано с введением маркировки товарных остатков. Все участники цепочки поставок обязаны провести маркировку с 1 октября 2023 года по 1 сентября 2024 года. Дополнительно, с 1 сентября 2024 года вводится система экземплярного учёта.

Требуется ли мне маркировка товаров?

Для точного определения товаров, подлежащих маркировке, необходимо провести сопоставление кодов ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2 соответствующих товаров, которые вы предлагаете в продажу.

Приказ Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст.

В процессе внедрения системы маркировки производители и продавцы столкнулись с расхождениями в кодах: одна классификация требовала маркировки товаров, в то время как другая — нет. Налоговая служба разъяснила, что приоритет отдается кодам ТН ВЭД ЕАЭС, в то время как коды ОКПД 2 приводятся лишь для удобства использования.

Письмо ФНС России от 28.09.2021 № ЕА-4-15/13704@.