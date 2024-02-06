Логотип Dooglys.com
Dooglys.com
Маркировка товаров

Маркировка 2024. Какие изменения ждут общепит и розницу

Начиная с 1 декабря 2023 года, предприятия общественного питания, такие как рестораны, кафе, отели и столовые в государственных учреждениях, обязаны предоставлять информацию о выводе из оборота маркированных товаров через систему маркировки «Честный знак» с использованием электронного документооборота (ЭДО).
20 9
Маркировка 2024. Какие изменения ждут общепит и розницу
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Новые требования к маркировке молочной продукции и воды

Если ресторан использует маркированную воду для приготовления напитков, но не продает ее отдельно, информация об этом также должна быть подана в систему.

С 1 сентября 2024 года фермеры, занимающиеся производством молочной продукции, также обязаны маркировать свою продукцию перед ее поступлением на рынок.

С 1 марта 2025 года для всех участников рынка упакованной воды обязательным становится объёмно-сортовой учёт маркированных продуктов. Это означает, что каждый экземпляр продукции должен быть отслежен на протяжении всего цикла перемещения.

Также с 1 марта 2024 года для всех участников рынка детской воды вступает в силу обязательное ведение объемно-сортового учета. Теперь информация о передвижении детской воды будет отслеживаться также, как и для других видов упакованной воды.

Как маркировать пиво в 2024 году?

Весной 2023 года началась процедура маркировки пива и слабоалкогольных напитков, включая сидр и медовуху, для их производителей и импортёров, причем это требование распространяется исключительно на напитки, реализуемые в кегах. Впоследствии данные изменения коснутся также розничных продавцов и будут распространяться на все виды упаковки.

Для соответствия новым требованиям, производители и импортёры обязаны зарегистрироваться в системе маркировки, подробно описать свои продукты в специальном каталоге и настроить процессы ввода кодов в оборот. Сроки регистрации и маркировки зависят от типа упаковки:

  • Напитки в кегах должны быть зарегистрированы до весны 2023 года.

  • Начиная с 1 октября 2023 года, производители и импортёры обязаны маркировать пиво и слабоалкогольные напитки в стеклянной и полимерной упаковке.

  • Алюминиевые банки и другие типы упаковки должны быть маркированы до 15 января 2024 года.

Розничные продавцы пива, реализуемого в кегах, обязаны предоставить информацию в систему маркировки «Честный знак» при подключении кег к разливному оборудованию, начиная с 15 января 2024 года. Данные о продажах должны быть переданы в систему маркировки с использованием онлайн-касс.

Розничные и оптовые продавцы пива, упакованного для конечного потребителя, должны начать передачу данных о продажах в систему «Честный знак» с 1 июня 2024 года.

С 15 января 2025 года вступит в силу запрет на продажу немаркированного пива. Это обязательное требование будет распространяться на всех участников рынка и на все виды упаковки напитков.

Соки и безалкогольные напитки

С 5 ноября 2023 года заведения обязаны предоставлять маркированные безалкогольные напитки через электронный документооборот (ЭДО) и отчитываться о продажах таких напитков через кассовое оборудование. Сначала маркировка будет внедрена для всех безалкогольных напитков, за исключением соков, морсов и напитков на растительной основе, для которых введение маркировки запланировано на более поздний срок. Сроки внедрения маркировки зависят от типа упаковки напитка.

Производители и импортеры должны отрегулировать процессы заказа, нанесения маркировки и интеграции кодов в оборот. Сроки для различных типов упаковки следующие:

  • Полимерная и стеклянная упаковка — до 1 декабря 2023 года;

  • Алюминиевые банки — до 1 марта 2024 года;

  • Кеги, тетрапаки и другие типы упаковки — до 1 июня 2024 года.

Розничные и оптовые продавцы обязаны сканировать коды и передавать информацию в систему маркировки через онлайн-кассы с 5 ноября 2024 года. Также с этой даты будет внедрен объемно-сортовой учет. У соков, морсов и напитков на растительной основе заданы собственные сроки внедрения маркировки, с 1 июня 2024 года. Производители и импортеры должны подготовить все процессы работы с маркировкой к этой дате. Розничные и оптовые продавцы должны сканировать коды на кассе и передавать информацию в «Честный знак» с 1 марта 2025 года.

Поэкземплярный учет для всех видов безалкогольных напитков, включая растительные, соки и морсы, будет внедрен с 1 марта 2026 года. Для производителей безалкогольных напитков предусмотрены программы поддержки. Все производители имеют возможность получить трехлетнюю отсрочку на приобретение оборудования для маркировки, а малый и средний бизнес — возместить половину затрат.

Введение обязательной маркировки икры

В соответствии с утвержденным документом, планируется поэтапное введение обязательной маркировки икры осетровых и лососевых рыб с 1 апреля 2024 года. Этот процесс предусматривает необходимость регистрации производителей икры в информационной системе мониторинга оборота товаров. Следующий этап начнется с 1 мая 2024 года, когда производители обязаны будут поставлять икру с предварительно нанесенным на упаковку кодом и предоставлять соответствующую информацию в систему мониторинга.

В рамках этого процесса продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки, предусмотренных в системе «Честный знак». В настоящее время проводится эксперимент, начавшийся 15 апреля 2023 года и завершающийся 31 марта 2024 года, в рамках которого проводится апробация маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб. Это позволит определить эффективность и надежность системы маркировки перед ее полным внедрением.

Новые требования к медицинским изделиям

Начиная с 1 сентября 2023 года система маркировки медицинских изделий стала обязательной для всех участников рынка, включая оптовых и розничных продавцов, а также медицинские организации.

Маркировка будет проводиться поэтапно, в зависимости от типа товара. Первый этап стартовал 1 октября 2023 года и включает в себя обязательную маркировку таких товаров как:

  • обеззараживателей-очистителей воздуха

  • бактерицидных установок

  • рециркуляторов для очистки воздуха в помещениях

  • ортопедической обуви и стелек.

Производители и импортеры, начиная с 1 октября 2023 года, обязаны наносить специальные коды маркировки на потребительскую упаковку своих товаров и предоставлять информацию о введении их в оборот.

Важно отметить, что все участники рынка, включая оптовых и розничных продавцов, а также медицинские организации, обязаны начиная с 1 сентября 2024 года предоставлять данные о выводе товаров из оборота. Кроме того, с 1 сентября 2025 года будет введен поэкземплярный учет медицинских изделий.

Шаги внедрения маркировки для антисептиков и БАДов

Согласно установленному расписанию внедрения процесса маркировки, антисептики для рук и биологически активные добавки (БАДы) подлежат обязательной маркировке. С начала сентября 2023 года все участники данной отрасли, включая оптовых и розничных поставщиков, приступили к процедуре регистрации в системе маркировки.

Производители и импортеры обязаны наносить специальные коды маркировки на потребительскую упаковку и предоставлять информацию о введении продукции в оборот с 1 октября 2023 года. Все участники начнут передавать информацию о выводе продукции из оборота с 1 марта 2024 года. Кроме того, с 1 мая 2024 года планируется внедрение объемно-сортового учета, а с 1 сентября 2025 года - поэкземплярного учета.

Маркировка кресел-колясок

Начиная с 1 сентября 2023 года, производители, импортёры, оптовые и розничные продавцы кресел-колясок обязаны были пройти регистрацию в специальной системе. Это важное изменение в отрасли связано с введением маркировки товарных остатков. Все участники цепочки поставок обязаны провести маркировку с 1 октября 2023 года по 1 сентября 2024 года. Дополнительно, с 1 сентября 2024 года вводится система экземплярного учёта.

Требуется ли мне маркировка товаров?

Для точного определения товаров, подлежащих маркировке, необходимо провести сопоставление кодов ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2 соответствующих товаров, которые вы предлагаете в продажу.

Приказ Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст.

В процессе внедрения системы маркировки производители и продавцы столкнулись с расхождениями в кодах: одна классификация требовала маркировки товаров, в то время как другая — нет. Налоговая служба разъяснила, что приоритет отдается кодам ТН ВЭД ЕАЭС, в то время как коды ОКПД 2 приводятся лишь для удобства использования.

Письмо ФНС России от 28.09.2021 № ЕА-4-15/13704@.

Начать дискуссию

Логотип Ostrovok.ru Командировки
Ostrovok.ru Командировки
Подотчет, командировки

Организация продуктивной командировки: как грамотно собраться в поездку и упростить работу с документами

Чтобы командировка не превратилась в проблему, важно подготовиться к ней заранее, а после поездки — не забыть предоставить в бухгалтерию все нужные документы. Расскажем, что важно взять с собой и как упростить работу с документацией после командировки.

Организация продуктивной командировки: как грамотно собраться в поездку и упростить работу с документами
118
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!

Участвуйте в конкурсе и получите бесплатный билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок». Ждем ваши фотографии!

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!
24
260
Отчетность в СФР

Изменение продолжительности неполного рабочего дня не надо отражать в ЕФС-1

Если у сотрудника рабочий день был 4 часа, а стал 6 часов, это изменение графика – не повод сдавать подраздел 1.1 ЕФС-1. Другое дело – когда вместо 4 часов стал обычный 8-часовой рабочий день.

47
Логотип Dooglys.com
Dooglys.com
Маркировка товаров

Маркировка 2024. Какие изменения ждут общепит и розницу

Начиная с 1 декабря 2023 года, предприятия общественного питания, такие как рестораны, кафе, отели и столовые в государственных учреждениях, обязаны предоставлять информацию о выводе из оборота маркированных товаров через систему маркировки «Честный знак» с использованием электронного документооборота (ЭДО).

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк
20
Логотип u.malygina
u.malygina
Проверка контрагентов

Проверка контрагента из ОАЭ. Про софт

На сегодняшний день только две фризоны в Дубае имеют открытый реестр компаний и позволяют проверить актуальность информации о зарегистрированном в этой фризоне юрлице — это ADGM и DIFC.

12
НДС

🍷 На шведский стол с алкоголем по системе «Все включено» в отеле действует ставка НДС 0%

Гостиницы применяют ставку НДС 0% за услуги размещения, даже если в них входит питание по системе шведского стола с неограниченным количеством алкоголя на обед и ужин.

49
Логотип Narine_Beglyarova
Narine_Beglyarova
Судебная практика по налоговым спорам

Разрушительные тенденции в налоговой реконструкции. Судебная практика

Суть дела № А03-7737/2021: ООО «СК-Трейд» обозначило девять поставщиков сельхозпродукции как «проблемных».

50

Записи вебинаров

729
Новые видео от экспертов каждый день
Интернет и IT

С 1 марта 2024 года вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

Ранее сообщалось, что с этого дня будут запрещены VPN-сервисы в России.

783
Налог на сверхприбыль

Правительство против налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний

Законопроект о введении windfall tax для угольных, нефтяных и газовых предприятий отклонили.

2
183
Налоги, взносы, пошлины

Предприниматели будут обсуждать налоговые изменения после выборов президента

В Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что до выборов никто из властей не будет обсуждать с бизнесом изменения в налоговой системе.

2
301
IT-компании

Остались сутки, чтобы подать заявку на IT-отсрочку

Подать заявление на отсрочку от весеннего призыва на Госуслугах можно до 6 февраля включительно.

167
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Бухгалтер с нуля: востребованная профессия за 6 месяцев с заработком от 50 тыс. руб.

Мы провели анализ вакансий и прокачали наш лучший курс для новичков «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Расскажем, как правильно начать карьеру в бухгалтерии, на что обратить внимание и получить действительно качественные, практические знания, а затем найти хорошую работу. А еще разберем, как устроен курс, чему вы научитесь и какие документы получите.

Бухгалтер с нуля: востребованная профессия за 6 месяцев с заработком от 50 тыс. руб.
278
Бухгалтеры

Разыгрываем билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

💥Участвуйте в конкурсе и получите бесплатный билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок».

115
Налоги, взносы, пошлины

Компания певицы Анны Asti должна налоговой 7,5 млн рублей

Лейбл «Феникс Мьюзик», который занимается продвижением музыкантов, задолжал налоговой больше 7,5 млн рублей.

5
188
Ипотека

В Москве и Санкт-Петербурге упал спрос на льготную ипотеку

В регионах с самым дорогим жильем обрушился спрос на ипотеку по льготным программам из-за ужесточения условий кредитования.

118
Логотип Narine_Beglyarova
Narine_Beglyarova
Налоговые схемы

Масштабная налоговая игра: раскрыта схема «черных кассиров» в Москве

Вновь выявлена крупномасштабная схема уклонения от уплаты налогов в Москве, основанная на использовании незаконных арендованных кассовых аппаратов.

164
Зарплата

Как заполнить платежное поручение по зарплате в 2024 году

Заполнение зарплатной платежки стало обыденным и рутинным занятием, особенно с использованием бухгалтерских программ и банковских шаблонов. Но изменения в законодательстве происходят чаще, чем вы думаете. Чтобы избежать ошибок, проверьте свои платежки по нашему чек-листу. Полезная информация лишней никогда не будет.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
388
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтерская отчетность

Частые ошибки в годовой отчетности: как правильно проводить инвентаризацию

Что подлежит инвентаризации, кто обязан ее проводить и какие ошибки мешают сдать годовую отчетность без ошибок.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
258
Освобождение от НДС при ЕСХН

ИП на ЕСХН может получать освобождение от НДС несколько раз

Даже если ИП повторно перешел на ЕСХН, он точно также повторно может освободиться от НДС по статье 145 НК.

88
Маркетплейсы

На складах Wildberries будет дежурить МЧС

Кадровые сотрудники МЧС будут регулярно дежурить на логистических объектах маркетплейса Wildberries. В зданиях увеличили количество огнетушителей.

4
163