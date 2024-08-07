Dooglys.com

Как сдавать алкодекларацию?

Все заведения, которые продают алкоголь (рестораны, бары и т.д.), должны раз в квартал отчитываться перед государством о своих алкогольных запасах. Если этого не делать или допустить ошибки, можно получить большие штрафы. Давайте разберемся, как правильно и вовремя сдавать такую декларацию.