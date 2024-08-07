Dooglys.com
не на сайте
- Клерк с 29.01.2024
не на сайте
Когда дело доходит до выбора кафе или сервиса доставки еды, клиенты руководствуются множеством факторов. Давайте разберём, что именно влияет на их решения.
В России вводятся значительные изменения в подоходный налог (НДФЛ). Вместо единой плоской ставки 13%, которая действовала на протяжении более 20 лет, будет внедрена прогрессивная шкала налогообложения. Теперь ставка НДФЛ будет зависеть от уровня дохода граждан.
Налоговая реформа 2024 года существенно изменит условия применения УСН для малого бизнеса.
Будут ли российские компании сталкиваться с серьезными налоговыми изменениями в ближайшие годы?
Telegram-боты Dooglys
Рестораторы, приготовьтесь: в России введен запрет на предоставление алкогольных напитков в качестве комплимента от заведения. Больше никаких бесплатных шотов, бокалов игристого или подарочных бутылок вина для ваших гостей.
Как новые требования трансформируют бизнес в России.
В ближайшие годы мы станем свидетелями стремительного роста популярности роботов-курьеров. Это инновационный подход к доставке товаров и продуктов питания, который будет набирать все большую популярность по ряду причин.
Согласно новому постановлению правительства, организации общественного питания, продающие пиво, должны указывать в кассовом чеке только уникальный товарный код GTIN. Этот код присваивается каждому наименованию товара, но не конкретным экземплярам одного и того же продукта.
Все заведения, которые продают алкоголь (рестораны, бары и т.д.), должны раз в квартал отчитываться перед государством о своих алкогольных запасах. Если этого не делать или допустить ошибки, можно получить большие штрафы. Давайте разберемся, как правильно и вовремя сдавать такую декларацию.
Крупные сети активно расширяют ассортимент готовых блюд.