Dooglys.com

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Что важно для клиентов при выборе кафе и услуг доставки еды?

Когда дело доходит до выбора кафе или сервиса доставки еды, клиенты руководствуются множеством факторов. Давайте разберём, что именно влияет на их решения.

Что важно для клиентов при выборе кафе и услуг доставки еды?
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Открытие кальянной в 2024 году

Открытие кальянной в 2024 году
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НДФЛ
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Новая прогрессивная шкала НДФЛ: от 13% до 22% в 2024-2025 годах

В России вводятся значительные изменения в подоходный налог (НДФЛ). Вместо единой плоской ставки 13%, которая действовала на протяжении более 20 лет, будет внедрена прогрессивная шкала налогообложения. Теперь ставка НДФЛ будет зависеть от уровня дохода граждан.

Новая прогрессивная шкала НДФЛ: от 13% до 22% в 2024-2025 годах
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Налоговые изменения
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Изменения в УСН для малого бизнеса в 2024 году

Налоговая реформа 2024 года существенно изменит условия применения УСН для малого бизнеса.

Изменения в УСН для малого бизнеса в 2024 году
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Как автоматизация помогает компаниям доставки еды быть эффективнее?

Как автоматизация помогает компаниям доставки еды быть эффективнее?
7 открытий
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Налоговые изменения
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Важные изменения в налогообложении для российских компаний в 2024-2025 годах

Будут ли российские компании сталкиваться с серьезными налоговыми изменениями в ближайшие годы?

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Рекомендуемые товары как эффективный инструмент увеличения продаж

Рекомендуемые товары как эффективный инструмент увеличения продаж
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Ваши помощники в управлении бизнесом и общении с клиентами

Telegram-боты Dooglys

Ваши помощники в управлении бизнесом и общении с клиентами
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Кейс автоматизации кальянной

Кейс автоматизации кальянной
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Ведение бизнеса
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Конец эпохи алкогольных комплиментов в ресторанах

Рестораторы, приготовьтесь: в России введен запрет на предоставление алкогольных напитков в качестве комплимента от заведения. Больше никаких бесплатных шотов, бокалов игристого или подарочных бутылок вина для ваших гостей.

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Обязательные онлайн-кассы

Как новые требования трансформируют бизнес в России.

Обязательные онлайн-кассы
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Отраслевые мероприятия в сентябре 2024 года

Отраслевые мероприятия в сентябре 2024 года
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Как повысить рентабельность предприятия общественного питания?

Как повысить рентабельность предприятия общественного питания?
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Как раскрутить заведение без вложений: 9 проверенных способов

Как раскрутить заведение без вложений: 9 проверенных способов
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Общество
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Будущее доставки уже наступило

В ближайшие годы мы станем свидетелями стремительного роста популярности роботов-курьеров. Это инновационный подход к доставке товаров и продуктов питания, который будет набирать все большую популярность по ряду причин.

Будущее доставки уже наступило
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Онлайн-кассы
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Упрощение оформления чеков при продаже пива в общепите

Согласно новому постановлению правительства, организации общественного питания, продающие пиво, должны указывать в кассовом чеке только уникальный товарный код GTIN. Этот код присваивается каждому наименованию товара, но не конкретным экземплярам одного и того же продукта.

Упрощение оформления чеков при продаже пива в общепите
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Отчетность
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Как сдавать алкодекларацию?

Все заведения, которые продают алкоголь (рестораны, бары и т.д.), должны раз в квартал отчитываться перед государством о своих алкогольных запасах. Если этого не делать или допустить ошибки, можно получить большие штрафы. Давайте разберемся, как правильно и вовремя сдавать такую декларацию.

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Как избежать запары в ресторане?

Как избежать запары в ресторане?
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Ведение бизнеса
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Растущий тренд в ритейле

Крупные сети активно расширяют ассортимент готовых блюд.

Растущий тренд в ритейле
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Бизнес-кейс "магазина бытовой техники"

Бизнес-кейс "магазина бытовой техники"
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