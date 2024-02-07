Как сократил время обработки заказов на 30% с помощью автоматизации. Кейс: суши-бар

Владелец суши-бара столкнулся с рядом проблем, которые серьезно затрудняли эффективную работу бизнеса. Благодаря нескольким шагам, удалось снизить расходы на персонал и увеличить доходы. А также сократить время обработки заказов на 30%.

Запрос

Владелец суши-бара столкнулся с рядом проблем, которые серьезно затрудняли эффективную работу бизнеса. Сложности включали в себя:

Большой объем заказов : его кафе столкнулось с трудностью обработки большого количества заказов. Особенно в выходные дни или в часы пик, они не успевали обработать все заказы вовремя, что приводило к недовольству клиентов.

Перегруженный персонал : в связи с большим объемом заказов, персонал суши-бара был перегружен сборкой и передачей заказов из разных агрегатов. Это создавало дополнительные трудности и затрудняло эффективную работу.

Неудовлетворенность клиентов : из-за задержек в обработке заказов, клиенты оставались недовольными и разочарованными. Это могло привести к потере клиентской базы и ухудшению репутации суши-бара.

Отсутствие эффективной системы управления заказами : суши-бар не имел эффективной системы управления заказами, что приводило к ошибкам и затрудняло контроль над процессом обработки и доставки заказов.

Недостаточная автоматизация: в суши-баре не было достаточного уровня автоматизации процессов, что отрицательно сказывалось на эффективности работы и возможности быстро реагировать на изменения в спросе.

Наша задача заключалась в том, чтобы разработать решение, которое поможет оптимизировать процесс обработки заказов, улучшить качество обслуживания и снизить нагрузку на персонал.

Решение

Мы провели комплексное внедрение, которое включает в себя несколько шагов. Интегрировали программное обеспечение с системами доставки, что позволило администратору принимать заказы на кассе автоматически, а не перебивать их вручную.

Кроме того, мы создали удобный и функциональный сайт, через который клиенты могут оформлять заказы. Эти заказы автоматически поступают на кассу и затем на планшет к повару, что значительно сокращает время обработки заказа. Курьеры, в свою очередь, видят заявки на доставку в своих телефонах через специальное приложение, что также ускоряет процесс обработки заказов.

Для удобства клиентов разработали мобильное приложение, где они могут самостоятельно оформить заказ через электронное меню и сразу оплатить его. Это позволяет клиентам экономить время и повышает лояльность клиентов.

Для стимулирования повторных посещений и удержания постоянных клиентов внедрили систему скидок, акций и специальных предложений. Программное обеспечение анализирует предпочтения клиентов и может предлагать им индивидуальные предложения, что значительно повышает удовлетворенность гостей и стимулирует новые посещения.

Наконец, автоматизировали процесс сбора отзывов и обратной связи от клиентов. Это позволяет суши-бару обеспечить большую прозрачность и улучшить коммуникацию с гостями, а также оперативно реагировать на их запросы и предложения.

Результат

После внедрения всех этих изменений, суши-бар смог сократить время обработки заказов на 30%, снизить расходы на персонал и увеличить доходы. Автоматизация процессов позволила суши-бару эффективно управлять заказами, улучшить качество обслуживания и повысить удовлетворенность клиентов.

Владелец бизнеса теперь может быть уверен, что его клиенты получат свои заказы вовремя, а персонал будет освобожден от излишней нагрузки и сможет более качественно обслуживать гостей.