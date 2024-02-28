Быстро, вкусно, автоматизировано. Что нужно для полной автоматизации фастфуда?

Сегодня в мире фаст-фуда автоматизация становится ключевым элементом для обеспечения оперативности обслуживания и эффективности бизнес-процессов. Главной целью автоматизации в фаст-фуде является обеспечение скорости обслуживания, чтобы гость мог получить свой заказ максимально быстро.

Фаст-фуд-рестораны отличаются высокой проходимостью и быстрым темпом работы. Посетители фуд-кортов обычно приходят, чтобы быстро перекусить во время обеденного перерыва, во время шоппинга или перед сеансом в кино. У них нет времени долго ждать свой заказ — все процессы должны протекать слаженно и быстро. Счет идет на минуты . Поэтому автоматизация бизнеса становится важным шагом, позволяющим не только обслуживать гостей быстрее и качественнее, но и контролировать работу на всех этапах и выявлять возможные недочеты.

Что нужно для полной автоматизации фастфуда?

1. Электронный кассир, для скорости обслуживания

Один из ключевых элементов автоматизации - касса самообслуживания. Здесь клиенты могут оформить и оплатить заказ без лишних очередей и задержек. Это не только упрощает опыт взаимодействия посетителей с бизнесом, но и повышает пропускную способность заведения.

Преимущества использования касс самообслуживания (КСО) в общественном питании:

Сокращение расходов на персонал на 20-30%.

Улучшение качества и скорости обслуживания : в ресторанах быстрой еды уменьшаются очереди, заказы поступают на кухню мгновенно.

Увеличение прибыли на 35%: возможность программировать аппарат для предложения дополнительных блюд.

Правильное распределение обязанностей между персоналом может позволить заменить одного сотрудника на КСО.

2. Электронная очередь и QR меню, для удобства гостей

Электронная очередь представляет собой удобный модуль для автоматизации процессов в фаст-фудах. Этот инструмент позволяет клиентам отслеживать статус своего заказа и видеть свою позицию в очереди, избегая скопления у кассы. Динамическое меню-борд помогает быстро сориентироваться в предложениях, показывая акции и скидки.и узнавать.

Система управления очередью эффективно планирует работу, учитывая количество посетителей и предоставляя статистику для оценки нагрузки на персонал.

Как это работает? После оформления заказа клиентом на кассе или терминале самообслуживания, заказ отображается на экране в разделе «Готовятся» и затем передается на кухню. После приготовления повар отмечает, что заказ готов, и официант забирает его, указывая, что блюдо готово к выдаче. Затем на экране заказ переходит в раздел «Готовы к выдаче».

Для настройки QR-меню вам понадобится создать специальную страницу с меню и сгенерировать QR-код, который будет вести на эту страницу. Далее разместите QR-код на видном месте в заведении, например, на столиках, стене или на входной двери. Гостям будет легко отсканировать его с помощью камеры своего смартфона.

Таким образом, QR-меню поможет вашим посетителям быстро и удобно ознакомиться с предложениями заведения и сделать заказ без лишних усилий.

3. Персонализированный сервис

Внедрите мобильное приложение с возможностью организации доставки, выпуска карт лояльности, отправки push-уведомлений и предоставления новостей и событий, это позволяет установить прямую связь с гостем. База данных с историей заказов позволяет хранить данные и предпочтения гостей, что помогает увеличить средний чек, предлагая им любимые блюда.

4. Современные технологии в управлении

Автоматические списания продуктов со склада, распознавание документов по фото и скану, а также калькуляционные карты для расчета себестоимости и рентабельности блюд — все это делает управление фаст-фудом более простым и эффективным.