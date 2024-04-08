Чек-лист по оценки ассортимента в магазине. 3 важных фактора

Важным элементом любого магазина является его ассортимент. Покупатели приходят в магазин, чтобы удовлетворить свои потребности, а это возможно только в том случае, если они найдут нужные товары.
Хороший ассортимент удовлетворит разные потребности покупателей, а большое количество товаров в каждой категории позволит им выбирать из широкого ассортимента. Кроме того, для покупателей важны цена, экономия времени, качество продукции и высокий уровень обслуживания. Поэтому при анализе ассортимента нужно учитывать потребности и предпочтения покупателей. Аудит поможет определить, как улучшить ассортимент и удовлетворить потребности покупателей.
Для оценки текущего ассортимента
1. Оценить удовлетворение потребностей в продукции
Проверьте, есть ли в ассортименте продукция, соответствующая потребностям покупателей.
Убедитесь, что в ассортименте есть разнообразие для удовлетворения различных потребностей покупателей.
2. Поиск любимых марок и новых товаров:
Проверьте, есть ли в ассортименте магазина популярные марки и новые товары.
Убедитесь в том, что в категории достаточно выбора из разных товаров.
3. Учитывайте дополнительные требования покупателей:
Оцените, соответствует ли ассортимент требованиям покупателей по цене, качеству, обслуживанию и другим аспектам.
Принимайте во внимание различные ситуации покупки, такие как экономия времени и денег, предпочтения в выборе магазина и т. д.
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