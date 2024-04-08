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Ведение бизнеса

Чек-лист по оценки ассортимента в магазине. 3 важных фактора

Оценка ассортимента для эффективной деятельности магазина.
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Важным элементом любого магазина является его ассортимент. Покупатели приходят в магазин, чтобы удовлетворить свои потребности, а это возможно только в том случае, если они найдут нужные товары.

Хороший ассортимент удовлетворит разные потребности покупателей, а большое количество товаров в каждой категории позволит им выбирать из широкого ассортимента. Кроме того, для покупателей важны цена, экономия времени, качество продукции и высокий уровень обслуживания. Поэтому при анализе ассортимента нужно учитывать потребности и предпочтения покупателей. Аудит поможет определить, как улучшить ассортимент и удовлетворить потребности покупателей.

Для оценки текущего ассортимента

1. Оценить удовлетворение потребностей в продукции

  • Проверьте, есть ли в ассортименте продукция, соответствующая потребностям покупателей.

  • Убедитесь, что в ассортименте есть разнообразие для удовлетворения различных потребностей покупателей.

2. Поиск любимых марок и новых товаров:

  • Проверьте, есть ли в ассортименте магазина популярные марки и новые товары.

  • Убедитесь в том, что в категории достаточно выбора из разных товаров.

3. Учитывайте дополнительные требования покупателей:

  • Оцените, соответствует ли ассортимент требованиям покупателей по цене, качеству, обслуживанию и другим аспектам.

  • Принимайте во внимание различные ситуации покупки, такие как экономия времени и денег, предпочтения в выборе магазина и т. д. 

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