Чек-лист по оценки ассортимента в магазине. 3 важных фактора

Важным элементом любого магазина является его ассортимент. Покупатели приходят в магазин, чтобы удовлетворить свои потребности, а это возможно только в том случае, если они найдут нужные товары.

Хороший ассортимент удовлетворит разные потребности покупателей, а большое количество товаров в каждой категории позволит им выбирать из широкого ассортимента. Кроме того, для покупателей важны цена, экономия времени, качество продукции и высокий уровень обслуживания. Поэтому при анализе ассортимента нужно учитывать потребности и предпочтения покупателей. Аудит поможет определить, как улучшить ассортимент и удовлетворить потребности покупателей.

Для оценки текущего ассортимента

1. Оценить удовлетворение потребностей в продукции

Проверьте, есть ли в ассортименте продукция, соответствующая потребностям покупателей.

Убедитесь, что в ассортименте есть разнообразие для удовлетворения различных потребностей покупателей.

2. Поиск любимых марок и новых товаров:

Проверьте, есть ли в ассортименте магазина популярные марки и новые товары.

Убедитесь в том, что в категории достаточно выбора из разных товаров.

3. Учитывайте дополнительные требования покупателей: