Что надо знать про возврат товара от покупателя. Права и обязанности обеих сторон

Давайте разберемся, когда можно законно отказать покупателю в возврате товара, в чем особенности интернет-продаж и что может требовать потребитель, помимо возврата.
Условия возврата качественного товара в офлайн-магазин
Покупатель имеет право вернуть качественный товар в течение 14 дней с момента покупки, если он не подошел по размеру, форме, габаритам, фасону, расцветке, комплектации или другим потребительским свойствам.
Важно: товар должен быть в полной комплектации, с оригинальными бирками, без следов использования и в неповрежденной упаковке.
Исключения: не все товары можно вернуть. К примеру, товары личной гигиены, парфюмерия, нижнее белье, средства по уходу за полостью рта, инструменты для стрижки, лекарственные средства, некоторые виды продуктов питания и другие категории товаров, указанные в законодательстве вашей страны.
Ограничения: возврат не возможен для товаров, изготовленных по индивидуальному заказу, некоторых ювелирных изделий, технически сложных товаров и товаров с коротким сроком годности.
Продавец может отказать в возврате, если нарушены правила использования товара, например, товар был поврежден по вине покупателя.
Условия возврата бракованного товара в офлайн-магазин
Если вы обнаружили брак в товаре, вы имеете право вернуть его, независимо от его типа и категории.
Что важно знать: необходимо предоставить доказательства брака, такие как экспертиза, заключение специалиста, фото- и видеоматериалы. Продавец обязан произвести замену товара или вернуть деньги. В случае отказа продавца от замены или возврата денег, покупатель может обратиться в суд.
Особенности возврата технически сложных товаров с браком
Для технически сложных товаров (например, компьютеры, смартфоны, телевизоры) действуют особые правила возврата.
Что важно знать:
В течение 15 дней с момента покупки вы можете вернуть товар без объяснения причин.
В течение гарантийного срока вы можете вернуть товар, если обнаружен брак.
Продавец обязан произвести замену товара, устранить брак или вернуть деньги.
Особенности возврата товаров из интернет-магазинов
При покупке в интернет-магазине вы также можете вернуть товар, если он не подошел.
Что важно знать:
Срок возврата товара — 7 дней с момента получения товара.
Продавец может отказать в возврате, если товар является товаром, не подлежащим возврату по правилам торговли.
Возврат товара осуществляется за счет покупателя.
Какие требования, помимо возврата, может выдвинуть покупатель?
Помимо возврата товара, покупатель может требовать:
Компенсации за моральный ущерб в случае нарушения прав потребителя.
Возмещения убытков, связанных с покупкой бракованного товара.
Предоставления информации о товаре, если продавец скрыл ее или предоставил неверные сведения.
Краткий обзор для социальных сетей
Возврат товара: права и обязанности обеих сторон
Отношения продавца и покупателя не заканчиваются в момент оплаты. Закон в большинстве случаев защищает потребителя, позволяя вернуть товар, если он не подошел. Однако, есть ситуации, когда правовые нормы защищают магазины. Давайте разберемся, когда можно законно отказать покупателю в возврате товара, в чем особенности интернет-продаж и что может требовать потребитель, помимо возврата.
Качественный товар:
Сроки возврата: 7 дней (интернет), 14 дней (офлайн), 15 дней (технически сложные товары).
Условия: товар не должен быть в использовании, сохранены упаковка, ярлыки, товарный чек.
Обязанности продавца: вернуть деньги или обменять товар.
Некачественный товар:
Сроки: 10 дней (возврат денег), 7 дней (обмен), 20 дней (экспертиза).
Обязанности продавца: исправить дефект, обменять товар, вернуть деньги.
Важно: товар не должен быть испорчен покупателем.
Что магазин НЕ обязан принимать:
Продовольственные товары без претензий к качеству.
Товары из списка не подлежащих возврату (нижнее белье, парфюмерия).
Технически сложный товар после 15 дней с момента покупки (за исключением заводского брака).
Дополнительные права покупателя:
Требовать скидку за некачественный товар.
Возместить расходы на ремонт.
Рекомендации:
Перед покупкой ознакомьтесь с правилами возврата магазина.
Сохраняйте товарный чек и документы, подтверждающие покупку.
В случае брака, составьте акт о дефекте.
Резюме
Знание своих прав и обязанностей при возврате товара поможет покупателям и продавцам избежать конфликтов и решить вопросы по возврату товара быстро и справедливо.
Начать дискуссию