Что надо знать про возврат товара от покупателя. Права и обязанности обеих сторон

Отношения продавца и покупателя не заканчиваются в момент оплаты товара. Покупатель может обнаружить, что с вещью что-то не так или она ему просто разонравилась. Закон в большинстве случаев защищает потребителя и разрешает вернуть товар. Однако, есть ситуации, когда правовые нормы защищают магазины.

Давайте разберемся, когда можно законно отказать покупателю в возврате товара, в чем особенности интернет-продаж и что может требовать потребитель, помимо возврата.

Условия возврата качественного товара в офлайн-магазин

Покупатель имеет право вернуть качественный товар в течение 14 дней с момента покупки, если он не подошел по размеру, форме, габаритам, фасону, расцветке, комплектации или другим потребительским свойствам.

Важно: товар должен быть в полной комплектации, с оригинальными бирками, без следов использования и в неповрежденной упаковке.

Исключения: не все товары можно вернуть. К примеру, товары личной гигиены, парфюмерия, нижнее белье, средства по уходу за полостью рта, инструменты для стрижки, лекарственные средства, некоторые виды продуктов питания и другие категории товаров, указанные в законодательстве вашей страны.

Ограничения: возврат не возможен для товаров, изготовленных по индивидуальному заказу, некоторых ювелирных изделий, технически сложных товаров и товаров с коротким сроком годности.

Продавец может отказать в возврате, если нарушены правила использования товара, например, товар был поврежден по вине покупателя.

Условия возврата бракованного товара в офлайн-магазин

Если вы обнаружили брак в товаре, вы имеете право вернуть его, независимо от его типа и категории.

Что важно знать: необходимо предоставить доказательства брака, такие как экспертиза, заключение специалиста, фото- и видеоматериалы. Продавец обязан произвести замену товара или вернуть деньги. В случае отказа продавца от замены или возврата денег, покупатель может обратиться в суд.

Особенности возврата технически сложных товаров с браком

Для технически сложных товаров (например, компьютеры, смартфоны, телевизоры) действуют особые правила возврата.

Что важно знать:

В течение 15 дней с момента покупки вы можете вернуть товар без объяснения причин.

В течение гарантийного срока вы можете вернуть товар, если обнаружен брак.

Продавец обязан произвести замену товара, устранить брак или вернуть деньги.

Особенности возврата товаров из интернет-магазинов

При покупке в интернет-магазине вы также можете вернуть товар, если он не подошел.

Что важно знать:

Срок возврата товара — 7 дней с момента получения товара.

Продавец может отказать в возврате, если товар является товаром, не подлежащим возврату по правилам торговли.

Возврат товара осуществляется за счет покупателя.

Какие требования, помимо возврата, может выдвинуть покупатель?

Помимо возврата товара, покупатель может требовать:

Компенсации за моральный ущерб в случае нарушения прав потребителя.

Возмещения убытков , связанных с покупкой бракованного товара.

Предоставления информации о товаре, если продавец скрыл ее или предоставил неверные сведения.

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Возврат товара: права и обязанности обеих сторон

Отношения продавца и покупателя не заканчиваются в момент оплаты. Закон в большинстве случаев защищает потребителя, позволяя вернуть товар, если он не подошел. Однако, есть ситуации, когда правовые нормы защищают магазины. Давайте разберемся, когда можно законно отказать покупателю в возврате товара, в чем особенности интернет-продаж и что может требовать потребитель, помимо возврата.

Качественный товар:

Сроки возврата: 7 дней (интернет), 14 дней (офлайн), 15 дней (технически сложные товары).

Условия: товар не должен быть в использовании, сохранены упаковка, ярлыки, товарный чек.

Обязанности продавца: вернуть деньги или обменять товар.

Некачественный товар:

Сроки: 10 дней (возврат денег), 7 дней (обмен), 20 дней (экспертиза).

Обязанности продавца: исправить дефект, обменять товар, вернуть деньги.

Важно: товар не должен быть испорчен покупателем.

Что магазин НЕ обязан принимать:

Продовольственные товары без претензий к качеству.

Товары из списка не подлежащих возврату (нижнее белье, парфюмерия).

Технически сложный товар после 15 дней с момента покупки (за исключением заводского брака).

Дополнительные права покупателя:

Требовать скидку за некачественный товар.

Возместить расходы на ремонт.

Рекомендации:

Перед покупкой ознакомьтесь с правилами возврата магазина.

Сохраняйте товарный чек и документы, подтверждающие покупку.

В случае брака, составьте акт о дефекте.

Резюме

Знание своих прав и обязанностей при возврате товара поможет покупателям и продавцам избежать конфликтов и решить вопросы по возврату товара быстро и справедливо.