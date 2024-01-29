Как сдавать алкодекларацию?

Важно! Для сдачи алкогольной декларации нужна специальная электронная подпись — усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Без неё вы не сможете работать с электронными документами.
Алкогольная декларация — это отчёт, который каждый квартал нужно подавать в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. В нём указывается, сколько алкоголя было в начале квартала, сколько поступило, сколько израсходовали и сколько осталось в конце квартала.
Основные правила:
Сдавать декларацию до 20 числа первого месяца следующего квартала;
Сдавать декларацию по всем торговым точкам, где есть оборот алкоголя;
Сдавать отдельно по крепкому алкоголю и по пиву;
Если обнаружили ошибку, нужно подать корректировочную декларацию до конца квартала.
Если у вас нет лицензии на продажу алкоголя и нет остатков/движения алкоголя, декларацию сдавать не нужно. Но если лицензия есть, необходимо сдавать даже пустую декларацию, чтобы избежать штрафа.
Что нужно указать в декларации:
Данные о вашей организации: название, ИНН, адрес, ФИО руководителя и бухгалтера, контакты, данные об алкогольной лицензии, реквизиты поставщиков.
Информацию о поступлении алкоголя: номера накладных, какой алкоголь и в каком количестве был получен.
Сводку по движению алкоголя: сколько было в начале квартала, сколько поступило, сколько израсходовали, сколько осталось в конце квартала. Для заполнения понадобятся накладные, акты списания, даты этих документов.
Как правильно заполнить декларацию:
1. По факту пролива — посчитать, сколько алкоголя было пролито за квартал, и указать эти данные. Но в этом случае остатки в декларации не будут совпадать с данными ЕГАИС.
2. По данным ЕГАИС — взять данные об остатках из ЕГАИС и указать их в декларации. Этот способ лучше, так как ФСРАР будет сверять декларацию с ЕГАИС.
С 2025 года отменяются декларации по слабому алкоголю (пиво, сидр и т.д.), но обязанность отчитываться по крепкому алкоголю сохраняется.
Важные нюансы:
Указывайте коды всех регионов, где у вас есть торговые точки, чтобы информация попала в нужные региональные управления.
Для импортного алкоголя указывайте номера таможенных деклараций.
Для алкоголя из России и Таможенного союза указывайте данные о производителе, а не об импортере.
Если нужно выровнять остатки, можно внести информацию в графы “Прочие расходы” или “Прочие поступления”.
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