Как сдавать алкодекларацию?

Все заведения, которые продают алкоголь (рестораны, бары и т.д.), должны раз в квартал отчитываться перед государством о своих алкогольных запасах. Если этого не делать или допустить ошибки, можно получить большие штрафы. Давайте разберемся, как правильно и вовремя сдавать такую декларацию.

Важно! Для сдачи алкогольной декларации нужна специальная электронная подпись — усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Без неё вы не сможете работать с электронными документами.

Алкогольная декларация — это отчёт, который каждый квартал нужно подавать в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. В нём указывается, сколько алкоголя было в начале квартала, сколько поступило, сколько израсходовали и сколько осталось в конце квартала.

Основные правила:

Сдавать декларацию до 20 числа первого месяца следующего квартала;

Сдавать декларацию по всем торговым точкам, где есть оборот алкоголя;

Сдавать отдельно по крепкому алкоголю и по пиву;

Если обнаружили ошибку, нужно подать корректировочную декларацию до конца квартала.

Если у вас нет лицензии на продажу алкоголя и нет остатков/движения алкоголя, декларацию сдавать не нужно. Но если лицензия есть, необходимо сдавать даже пустую декларацию, чтобы избежать штрафа.

Что нужно указать в декларации:

Данные о вашей организации: название, ИНН, адрес, ФИО руководителя и бухгалтера, контакты, данные об алкогольной лицензии, реквизиты поставщиков.

Информацию о поступлении алкоголя: номера накладных, какой алкоголь и в каком количестве был получен.

Сводку по движению алкоголя: сколько было в начале квартала, сколько поступило, сколько израсходовали, сколько осталось в конце квартала. Для заполнения понадобятся накладные, акты списания, даты этих документов.

Как правильно заполнить декларацию:

1. По факту пролива — посчитать, сколько алкоголя было пролито за квартал, и указать эти данные. Но в этом случае остатки в декларации не будут совпадать с данными ЕГАИС.

2. По данным ЕГАИС — взять данные об остатках из ЕГАИС и указать их в декларации. Этот способ лучше, так как ФСРАР будет сверять декларацию с ЕГАИС.

С 2025 года отменяются декларации по слабому алкоголю (пиво, сидр и т.д.), но обязанность отчитываться по крепкому алкоголю сохраняется.

Важные нюансы: