ЦОК Общая ПРОФК 14.06 Мобильный (1)
SubSystems
Общество

Смартзапасы (разработка для 1С) пиар построенный на клевете

Из за оппонента вынужден написать также материал. Но не буду писать километры текста.

Все очень и очень просто. Один человек, создавший разработку гораздо позже появившуюся чем другие аналогичные разработки, несколько лет назад устроил целую пиар компанию (о чем дословно дает признания в текстах своих материалов), основой которой легли не какие то факты, доказательства, документы. А лишь клевета, построенная на том, чтобы очернить другого автора, который лишь обратился к нему чтобы решить недоразумения.

Но оппонент посчитал это поводом для хода длительной пиар компании в интернете, чтобы очернить репутацию другого автора и путем клеветы выставить себя в белом цвете. А также я подозреваю чтобы найти больше клиентов на свои разработки, путем очернения оригинального автора, чей труд использовался в работе.

Я приведу лишь ссылки, а тут предоставлю свою часть переписки (так как оппонент это скрыл). Как обещал все просто и четко. На этих скриншотах переписки очень коротко и четко показана конструкция оппонента.

Вот ссылка на его последний материал. https://www.klerk.ru/blogs/min-max-blog-pro-1s/650866/. Честно говоря прочитав его я немного в шоке. Потому что это самая настоящая Клевета! Человек с ненормальным состоянием просто пишет про меня чернуху и выстраивает это как пиар компанию! Без единого доказательства, без факта, пишет и составляет материал, а в конце добавляет

Итак!

Я тоже выложил из переписки. Итак. После моих претензий человек 25 раз писал (иногда с матами) что на мой сайт не заходит, ничего никогда не брали. Все читали из "книжек".. и так далее.... Еще звучит цитата "ты не пуп земли, чтобы у тебя одного сдирать"

Но когда я привел конкретные ссылки. То начался обратный ход... Вдруг оказалось "надо пойти спросить у сотрудников, которые вдруг появились (до этого про них не было ни слова), хотя Борис утверждал и утверждает что все делает САМ". А потом и вообще задняя пошла, с экстренным удалением и чисткой сайта, так как я привел доказательства того что было прямое воровство функционала и более того хватило наглости текстов слово в слово про функционал.

Тут он уже выступает во множественном числе. Т.е. якобы я тут нипричем, это "какие то сотрудники" вдруг внезапно появившиеся у Бориса, который до этого вел утверждающий разговор что он один все делает. После фактов, вдруг появились виновные "сотрудники". Оказывается он не отвечает за их действия. А просто был не в курсе.

Скриншоты состоят из двух частей. В первой части у меня была озвучена претензия, но я не показал где именно (на его сайте) нарушения. Мы переписывались, первое время я не дал конкретных фактов (посмотреть реакцию), но уже по общению получал вот такие месседжи.

Во второй части скриншот вы увидите резкие перемены в тоне автора и совершенно уже другие предложения

1 ЧАСТЬ (Отрицание). Это даже не все скриншоты. Их в пять раз больше, где идет отрицание с элементами оскорблений.

2 ЧАСТЬ. После предоставления фактов оппонент резко изменил позицию. Вдруг оказалось все иначе…..

Вот очень интересный месседж был в таком формате.

Информации об авторе

SubSystems

SubSystems

Директор

1 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

3
  • Вилен Гарбузов
    налоговый консультант

    Наконец-то хоть кто-то решился назвать вещи своими именами. Потому что, видимо, чем громче и эмоциональнее пишешь «разоблачения», тем легче потом объяснять воровство — мол, «это сотрудники», «мы просто вдохновились», «никто ничего не брал, оно само так получилось».

    А ты, конечно, плохой, потому что не сидишь молча, когда твой труд используют без спроса, и ещё смеешь выкладывать скриншоты.

    Ждём следующую серию от оппонента — может, в этот раз он расскажет, как сотрудники сами ночью украли код, пока он спал.

  • SubSystems
    Директор

    Еще буду в переписке находить интересные моменты. Вот один из них.

    2025-06-16_15-08-06.png

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум