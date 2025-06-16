Смартзапасы (разработка для 1С) пиар построенный на клевете

Все очень и очень просто. Один человек, создавший разработку гораздо позже появившуюся чем другие аналогичные разработки, несколько лет назад устроил целую пиар компанию (о чем дословно дает признания в текстах своих материалов), основой которой легли не какие то факты, доказательства, документы. А лишь клевета, построенная на том, чтобы очернить другого автора, который лишь обратился к нему чтобы решить недоразумения.

Но оппонент посчитал это поводом для хода длительной пиар компании в интернете, чтобы очернить репутацию другого автора и путем клеветы выставить себя в белом цвете. А также я подозреваю чтобы найти больше клиентов на свои разработки, путем очернения оригинального автора, чей труд использовался в работе.

Я приведу лишь ссылки, а тут предоставлю свою часть переписки (так как оппонент это скрыл). Как обещал все просто и четко. На этих скриншотах переписки очень коротко и четко показана конструкция оппонента.

Вот ссылка на его последний материал. https://www.klerk.ru/blogs/min-max-blog-pro-1s/650866/. Честно говоря прочитав его я немного в шоке. Потому что это самая настоящая Клевета! Человек с ненормальным состоянием просто пишет про меня чернуху и выстраивает это как пиар компанию! Без единого доказательства, без факта, пишет и составляет материал, а в конце добавляет

Итак!

Я тоже выложил из переписки. Итак. После моих претензий человек 25 раз писал (иногда с матами) что на мой сайт не заходит, ничего никогда не брали. Все читали из "книжек".. и так далее.... Еще звучит цитата "ты не пуп земли, чтобы у тебя одного сдирать"



Но когда я привел конкретные ссылки. То начался обратный ход... Вдруг оказалось "надо пойти спросить у сотрудников, которые вдруг появились (до этого про них не было ни слова), хотя Борис утверждал и утверждает что все делает САМ". А потом и вообще задняя пошла, с экстренным удалением и чисткой сайта, так как я привел доказательства того что было прямое воровство функционала и более того хватило наглости текстов слово в слово про функционал.

Тут он уже выступает во множественном числе. Т.е. якобы я тут нипричем, это "какие то сотрудники" вдруг внезапно появившиеся у Бориса, который до этого вел утверждающий разговор что он один все делает. После фактов, вдруг появились виновные "сотрудники". Оказывается он не отвечает за их действия. А просто был не в курсе.

Скриншоты состоят из двух частей. В первой части у меня была озвучена претензия, но я не показал где именно (на его сайте) нарушения. Мы переписывались, первое время я не дал конкретных фактов (посмотреть реакцию), но уже по общению получал вот такие месседжи.

Во второй части скриншот вы увидите резкие перемены в тоне автора и совершенно уже другие предложения

1 ЧАСТЬ (Отрицание). Это даже не все скриншоты. Их в пять раз больше, где идет отрицание с элементами оскорблений.

2 ЧАСТЬ. После предоставления фактов оппонент резко изменил позицию. Вдруг оказалось все иначе…..

Вот очень интересный месседж был в таком формате.