Ответ на продолжение истории с иском на 5 миллионов
Добрый день! Меня зовут Борис Коломин, я автор разработки "Помощник закупок min-max.pro", она же "Система управления запасами SmartZapas.ru"
Краткая история: Наш конкурент с 2020 года пытается нанести нам серьёзный ущерб через суд, терроризируя, запугивая и требуя свернуть разработку. Спасибо редактору Клерка за возможность разобраться в вопросе. Пожалуйста, пройдите по ссылке на его статью, чтобы оставить комментарий там. Конкретно сечас Евгений требует удалить вот эту статью, ссылаясь на наличие там скринов из нашей с ним старой переписки, угрожая преследованием по статье 138 Уголовного Кодекса РФ. Это начало уже сегодняшнего конфликта, 2025 года.
Вот мой ответ по сути вопроса:
Евгений пишет эмоционально, живо. Его тексты цепляют. Я пишу сухо, не так интересно и залихватски. Также он хороший, очень работоспособный программист и мощный генератор идей. Да и в целом, довольно умный и рассудительный человек (когда мы с ним говорили спокойно). Ещё он практик, в отличие от меня, "теоретика".
Но проблема в том, что он супер токсичный, поругался с Инфостартом, ещё с какими-то людьми. Да, его действительно обманывали и описанная им ситуация с Софтбизом вполне возможна. Это явные мошенники и это действительно проблема, требующая внимания. Но, во-первых, нельзя вообще со всеми ссориться. А, во-вторых, к нашей компании эта вся история с мошенниками не имеет никакого отношения. Мы — честные конкуренты, честно пишем свой код, честно делаем свою работу, решая задачи клиентов по управлению запасами. Возможно, я применяю какие-то творческие маркетинговые приёмы, пиар как вы говорите, так это так и задумано. Даже термин есть "партизанский маркетинг". Вы и сами так делаете, и сами обосновываете почему — мы мелкие ИПшники-ремесленники, нам иное и не под силу.
А уж заходить конкурентам друг к другу на сайты и корректировать свои рекламные статьи так, чтобы покупателям легче было сравнивать и выбирать конкурирующие продукты — так это я считаю полезным, и никак не нечестной конкуренцией. Хотя я и согласился с его нелепыми требованиями и удалил статью и перестал развивать загрузку прайсов. Но, спусковым крючком конфликта, как я понял, был именно этот момент с модулем “Запрос поставщикам”. Все разъяснения/оправдания я выложил публично в указанной выше статье (ещё раз ссылка). Чтобы пользователи, клиенты имели возможность найти моё мнение на обвинения из комментариев в интернете.
Это всё норма. Норма, которая конечно должна знать какие-то границы. Но! мне кажется, что эти границы начал и продолжает переходить именно он.
Из-за токсичности Евгения и общей загруженности я не стал с ним тогда связываться, замял дело. Хотя его поведение меня и очень возмутило. Именно Евгений, по моему мнению, ведёт нечестную конкуренцию, и через комментарии вводит читателей в заблуждение:
- Во-первых, он хочет быть единственным разработчиком решений по загрузке прайсов и заказам поставщикам, а наш SmartZapas.ru — ему настоящий конкурент (мы не какие-то мало кому известные мошенники, мы молодые, умные и активные конкуренты) и он хочет, чтобы нас просто не стало. Для этого можно засудить нас на большую сумму, либо, например, отобрать сайт (это проговаривалось в устном с ним разговоре, скринов нет). Вот этого я прошу не допустить и прошу мимо проходящих граждан не оставаться равнодушными, а взять на контроль эту историю. Хотя конечно, просмотров здесь не много и эта история быстро замнётся, если её специально не раскручивать. Ещё раз, спасибо редактору Клерка. Вот ещё раз ссылка на статью, где он предлагает оставлять комментарии. Это шанс разобраться и разрулить конфликт. Потому что дело серьёзней, чем кажется.
- Во-вторых, это просто стратегия "сдерживания и ослабления" с его стороны. В конце концов из-за предыдущих таких наездов мы перестали развивать и рассказывать на сайте о функционале "Запросов поставщикам" и “Загрузки прайсов”. Хотя вещь потенциально и интересная, она не проработана до конца. Её нужно развивать дальше. Для этого нужны тестеры, клиенты. А мы не можем у себя на сайте разместить никакую соответствующую статью. Потому что Евгений хочет быть монополистом, и сразу пишет мне в личку с угрозами. Поэтому мы развивать эти модули перестали. Это факт.
Я рад, что опубликовал переписку. Вижу, что выбрав публичность — не ошибся.
Вот ещё один скрин с подтверждением даты начала террора. Да, это личная переписка, но я вынужден публиковать её, для публичной защиты от нездоровых происков конкурента, и защиты своей репутации, уж извините:
Уважаемый Евгений! Дальше вам. Если вы не перестанете на нас нападать, то следующей статьёй я опубликую продолжение нашей чудесной истории, которая пока не попала на публику. Потому что, мне не нужно оправдываться на выдуманный вами бред во всём множестве ваших комментариев. Я уже это делал в предыдущий раз, не помогло. А вот из опубликованного продолжения и так всё будет понятно.
А дальше (мне лично не хочется, но придётся) на любую гадость с вашей стороны я буду отвечать повышением ставок. Я тоже держал наш конфликт на заметке и у меня тоже было время подумать, что делать. И я подумал. И у меня есть два варианта.
Я не знаю, чем вы занимались последние три года. Но я погрузился в совершенно новую и очень сложную для себя деятельность. Занялся более важными и полезными вещами. Всё это скоро будет связано с Смартзапасами и, возможно, с вами.
И на самом деле вам решать, эта связь будет по принципу win-win, если мы будем сотрудничать. Или хотя бы 0-0, если мы будем стоически игнорировать друг друга и изображать обычную конкуренцию (на сколько вас хватит? ещё на 3-4 года, а потом? опять про меня вспомните?). Но если вы будете провоцировать меня на эскалацию, то вы её получите. Мне как раз не повредит новый пиар для моего нового проекта, связанного с дальнейшим развитием Смартзапасов. Внешний враг, который сплотит коллектив и клиентов, не помешает. Ещё и даст мне энергии и мотивации от злости (прям сплошные плюсы:)), которую вызывает внутри меня ваше неэтичное поведение. Это стратегия win-fail, всё как у взрослых дядек. Иран-Израиль, Россия-Украина в своих конфликтах пошли по этому пути. Давайте, решайте, оголяем шпаги и полный взаимный пиар и суды на истощение? или что? живём скучно дальше? А может предложите другой вариант? Вы же гений, Евгений? Сделайте, пожалуйста, сами этот выбор. А я в любом случае использую его себе на пользу и сделаю всё, чтобы не проиграть. Я же тоже не дурак, Евгений, буду защищаться от вас теми методами, которыми располагаю, творчески и ассиметрично.
Так какой путь выберете вы, уважаемый Евгений Шекин?
Лично я предлагаю вам применить свою рассудительность и найти способ погасить свои негативные агрессивные эмоции и переосмыслить ваши к нам претензии. Продолжить жить дружно, или хотя бы без конфликтов.
PS. Читателям пока предлагаю поверить мне на слово. Обвинения Евгения беспочвенны и перевёрнуты с ног на голову. Не в моих принципах врать, я обычный программист 1С с большим послужным списком, широко известный в очень узких кругах. Евгений может себя и незнакомых людей убедить, что я нечестный. Но, это не правда и при внимательным рассмотрении всё равно всё вылезет наружу.
PPS. Возможно, мне стоило бы даже опубликовать продолжение истории сразу, так как Евгений сам нарушил наш уговор. Я не должен был больше ничего писать на публику, а он не должен был больше на нас нападать. Нападение совершено. Формально, я уже могу начинать готовить и выкладывать следующую статью в свою защиту, по второй, подводной части нашего конфликта. Но, честно не хочется выносить сор из избы. Это не ультиматум, это шанс всё устаканить.
Комментарии13
ЛОЖЬ. Требую предоставить акт судебного дела или иной документ, доказывающий факт что с вас кто то что то требует. Мы требуем удалить пиар статьи на которых вы строите РЕКЛАМУ указывая меня.
Если документ не будет предоставлен - то можно считать весь этот материал просто враньем с попыткой порчи репутации, а вот НА ЭТО уже можно будет подать ИСК
Цитата "Наш конкурент с 2020 года пытается нанести нам серьёзный ущерб через суд терроризируя, запугивая и требуя свернуть разработку." - ПОЛНЕЙШАЯ ЛОЖЬ. Воспринимаю продолжающие статьи от вашего участия как безосновательная порча репутации. На что как раз будет реагировать.
Комментарий от юриста (специализация — IT и защита деловой репутации):
Как юрист, хочу отметить несколько важных моментов, касающихся правовой оценки ситуации.
Во-первых, публикация личной переписки, если она велась непосредственно между сторонами, не является нарушением ст. 138 УК РФ, так как автор имеет законный доступ к сообщению и вправе использовать его в целях защиты своей репутации. Верховный и Конституционный суды России подтверждают, что такое поведение допустимо при наличии легитимного интереса, особенно в случае публичных обвинений.
Во-вторых, постоянные требования об удалении материалов, содержащих мнения и публичную позицию конкурента, особенно при отсутствии судебного решения, могут расцениваться как давление на свободу выражения мнений, что нарушает нормы статьи 29 Конституции РФ и ст. 10 Европейской конвенции по правам человека.
В-третьих, если будет доказано, что подача исков и иные действия предпринимались с единственной целью вытеснить конкурента с рынка (а не пресечь реальные нарушения), это может подпадать под признаки недобросовестной конкуренции в смысле ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции».
Юридические конфликты между разработчиками — это, увы, частая реальность. Но право должно служить инструментом справедливости, а не способом устранения неугодных. Надеюсь, стороны найдут путь к деэскалации, но важно, чтобы общественное мнение и площадки, подобные этой, давали возможность высказаться всем участникам конфликта.
Человек просто разносит Клевету с целью порчи репутации для собственной выгоды. Вы прочитайте данный материал и мои комментарии. Это просто лживая статья как и прошлая.
Как раз я воспринимаю все это как "недобросовестная конкуренция". Оппонент использует клевету как способ распространения и рекламы, в целях наживы. И вытенить он хочет именно меня. Потому что я никаких статей в интернете не писал и не описывал, никого не вытеснял и не устраивал.
Исключительно со стороны оппонента идет давление, клевета, бред откровенный. Вы почитайте что он пишет, сначала написал кучу текста с утверждениями а в конце написал "прошу поверить мне на слово"
Хочу обратится к вам как к юристу, и непосредственному свидетелю, так как вы прочитали материал оппонента. И предоставить мне услуги по защите репутации. Так как мне очевидно что оппонент производит клевету в интернете с целью порчи моей деловой репутации, не предоставляя никаких фактов и доказательств своим словам. А наоборот дословно указывая на то "что это пиар" "связанный со мной"