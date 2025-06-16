Ответ на продолжение истории с иском на 5 миллионов

Добрый день! Меня зовут Борис Коломин, я автор разработки "Помощник закупок min-max.pro", она же "Система управления запасами SmartZapas.ru"



Краткая история: Наш конкурент с 2020 года пытается нанести нам серьёзный ущерб через суд, терроризируя, запугивая и требуя свернуть разработку. Спасибо редактору Клерка за возможность разобраться в вопросе. Пожалуйста, пройдите по ссылке на его статью, чтобы оставить комментарий там. Конкретно сечас Евгений требует удалить вот эту статью, ссылаясь на наличие там скринов из нашей с ним старой переписки, угрожая преследованием по статье 138 Уголовного Кодекса РФ. Это начало уже сегодняшнего конфликта, 2025 года.

Вот мой ответ по сути вопроса:

Евгений пишет эмоционально, живо. Его тексты цепляют. Я пишу сухо, не так интересно и залихватски. Также он хороший, очень работоспособный программист и мощный генератор идей. Да и в целом, довольно умный и рассудительный человек (когда мы с ним говорили спокойно). Ещё он практик, в отличие от меня, "теоретика".

Но проблема в том, что он супер токсичный, поругался с Инфостартом, ещё с какими-то людьми. Да, его действительно обманывали и описанная им ситуация с Софтбизом вполне возможна. Это явные мошенники и это действительно проблема, требующая внимания. Но, во-первых, нельзя вообще со всеми ссориться. А, во-вторых, к нашей компании эта вся история с мошенниками не имеет никакого отношения. Мы — честные конкуренты, честно пишем свой код, честно делаем свою работу, решая задачи клиентов по управлению запасами. Возможно, я применяю какие-то творческие маркетинговые приёмы, пиар как вы говорите, так это так и задумано. Даже термин есть "партизанский маркетинг". Вы и сами так делаете, и сами обосновываете почему — мы мелкие ИПшники-ремесленники, нам иное и не под силу.

А уж заходить конкурентам друг к другу на сайты и корректировать свои рекламные статьи так, чтобы покупателям легче было сравнивать и выбирать конкурирующие продукты — так это я считаю полезным, и никак не нечестной конкуренцией. Хотя я и согласился с его нелепыми требованиями и удалил статью и перестал развивать загрузку прайсов. Но, спусковым крючком конфликта, как я понял, был именно этот момент с модулем “Запрос поставщикам”. Все разъяснения/оправдания я выложил публично в указанной выше статье (ещё раз ссылка). Чтобы пользователи, клиенты имели возможность найти моё мнение на обвинения из комментариев в интернете.

Это всё норма. Норма, которая конечно должна знать какие-то границы. Но! мне кажется, что эти границы начал и продолжает переходить именно он.

Из-за токсичности Евгения и общей загруженности я не стал с ним тогда связываться, замял дело. Хотя его поведение меня и очень возмутило. Именно Евгений, по моему мнению, ведёт нечестную конкуренцию, и через комментарии вводит читателей в заблуждение:

- Во-первых, он хочет быть единственным разработчиком решений по загрузке прайсов и заказам поставщикам, а наш SmartZapas.ru — ему настоящий конкурент (мы не какие-то мало кому известные мошенники, мы молодые, умные и активные конкуренты) и он хочет, чтобы нас просто не стало. Для этого можно засудить нас на большую сумму, либо, например, отобрать сайт (это проговаривалось в устном с ним разговоре, скринов нет). Вот этого я прошу не допустить и прошу мимо проходящих граждан не оставаться равнодушными, а взять на контроль эту историю. Хотя конечно, просмотров здесь не много и эта история быстро замнётся, если её специально не раскручивать. Ещё раз, спасибо редактору Клерка. Вот ещё раз ссылка на статью, где он предлагает оставлять комментарии. Это шанс разобраться и разрулить конфликт. Потому что дело серьёзней, чем кажется.

- Во-вторых, это просто стратегия "сдерживания и ослабления" с его стороны. В конце концов из-за предыдущих таких наездов мы перестали развивать и рассказывать на сайте о функционале "Запросов поставщикам" и “Загрузки прайсов”. Хотя вещь потенциально и интересная, она не проработана до конца. Её нужно развивать дальше. Для этого нужны тестеры, клиенты. А мы не можем у себя на сайте разместить никакую соответствующую статью. Потому что Евгений хочет быть монополистом, и сразу пишет мне в личку с угрозами. Поэтому мы развивать эти модули перестали. Это факт.

Я рад, что опубликовал переписку. Вижу, что выбрав публичность — не ошибся.



Вот ещё один скрин с подтверждением даты начала террора. Да, это личная переписка, но я вынужден публиковать её, для публичной защиты от нездоровых происков конкурента, и защиты своей репутации, уж извините:

Обратите внимание на дату начала. Уже более 4х лет я нахожусь под давлением этих угроз

Уважаемый Евгений! Дальше вам. Если вы не перестанете на нас нападать, то следующей статьёй я опубликую продолжение нашей чудесной истории, которая пока не попала на публику. Потому что, мне не нужно оправдываться на выдуманный вами бред во всём множестве ваших комментариев. Я уже это делал в предыдущий раз, не помогло. А вот из опубликованного продолжения и так всё будет понятно.

А дальше (мне лично не хочется, но придётся) на любую гадость с вашей стороны я буду отвечать повышением ставок. Я тоже держал наш конфликт на заметке и у меня тоже было время подумать, что делать. И я подумал. И у меня есть два варианта.

Я не знаю, чем вы занимались последние три года. Но я погрузился в совершенно новую и очень сложную для себя деятельность. Занялся более важными и полезными вещами. Всё это скоро будет связано с Смартзапасами и, возможно, с вами.

И на самом деле вам решать, эта связь будет по принципу win-win, если мы будем сотрудничать. Или хотя бы 0-0, если мы будем стоически игнорировать друг друга и изображать обычную конкуренцию (на сколько вас хватит? ещё на 3-4 года, а потом? опять про меня вспомните?). Но если вы будете провоцировать меня на эскалацию, то вы её получите. Мне как раз не повредит новый пиар для моего нового проекта, связанного с дальнейшим развитием Смартзапасов. Внешний враг, который сплотит коллектив и клиентов, не помешает. Ещё и даст мне энергии и мотивации от злости (прям сплошные плюсы:)), которую вызывает внутри меня ваше неэтичное поведение. Это стратегия win-fail, всё как у взрослых дядек. Иран-Израиль, Россия-Украина в своих конфликтах пошли по этому пути. Давайте, решайте, оголяем шпаги и полный взаимный пиар и суды на истощение? или что? живём скучно дальше? А может предложите другой вариант? Вы же гений, Евгений? Сделайте, пожалуйста, сами этот выбор. А я в любом случае использую его себе на пользу и сделаю всё, чтобы не проиграть. Я же тоже не дурак, Евгений, буду защищаться от вас теми методами, которыми располагаю, творчески и ассиметрично.



Так какой путь выберете вы, уважаемый Евгений Шекин?

Лично я предлагаю вам применить свою рассудительность и найти способ погасить свои негативные агрессивные эмоции и переосмыслить ваши к нам претензии. Продолжить жить дружно, или хотя бы без конфликтов.

PS. Читателям пока предлагаю поверить мне на слово. Обвинения Евгения беспочвенны и перевёрнуты с ног на голову. Не в моих принципах врать, я обычный программист 1С с большим послужным списком, широко известный в очень узких кругах. Евгений может себя и незнакомых людей убедить, что я нечестный. Но, это не правда и при внимательным рассмотрении всё равно всё вылезет наружу.

PPS. Возможно, мне стоило бы даже опубликовать продолжение истории сразу, так как Евгений сам нарушил наш уговор. Я не должен был больше ничего писать на публику, а он не должен был больше на нас нападать. Нападение совершено. Формально, я уже могу начинать готовить и выкладывать следующую статью в свою защиту, по второй, подводной части нашего конфликта. Но, честно не хочется выносить сор из избы. Это не ультиматум, это шанс всё устаканить.