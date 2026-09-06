Как забрать полрынка с прибылью 166 млн ₽, начав командой из трёх человек

В 2015 году мы вместе с коллегой Виталием Михейкиным работали в небольшом ИТ-интеграторе и занимались тем, что продавали B2B-ПО от материнской компании. Но нам хотелось большего — оба были полны амбиций и жажды создать что-то свое, по-настоящему стоящее. Регулярно собирали гипотезы, запускали их в проверку.
И вот наконец нащупали реальную ПРОБЛЕМУ — в пути клиента при регистрации бизнеса в ФНС. Человек, решивший открыть ИП или ООО, должен был собрать пакет непонятных для него документов, доехать до ФНС и передать пакет сотруднику, нередко — получить отказ в регистрации, постараться не растерять стремление открыть свое дело и пройти процедуру заново.
Для физлица — сплошные неудобства. Так возникла привычка решать вопрос регистрации бизнеса за рубли через «регистраторов». Всех все устраивало.
Что мы предложили рынку
Тогда в борьбе за индекс удобства ведения бизнеса РФ на законодательном уровне разрешила его регистрацию с электронной подписью без посещения налоговой. Но никто, кроме нас, не увидел в этой инициативе окна возможностей. Мы начали разработку сервиса «Бизнес-Старт», позволяющего физлицу в режиме онлайн стать ИП или ООО, без беготни и нервотрепки.
В проекте на тот момент было всего ТРИ человека: я, Виталий и внешний разработчик.
В 4 квартале 2015-го первый прототип мы показали банку Тинькофф. Затем — ВТБ и Альфа-Банку. В последнем попали на стейкхолдера — идейного сотрудника, который отвечал за привлечение бизнеса на открытие счетов в банке.
В нашем предложении он увидел для своего направления возможность гипер-роста: вместо обзвонов «новорегов» агентами банка и продажи им РКО можно было «ловить» клиентов на этапе подачи документов на онлайн-регистрацию бизнеса, помогать в этом и сразу делать оффер на обслуживание.
ВТБ чуть опоздал с поднятой рукой. Мы пояснили, что Альфа-Банк имеет право первой ночи и после старта проекта какое-то время будет единственным банком с такой услугой. Назовем это инструментом маркетинга — когда поднимаем ценность продукта ожиданием права.
Через тернии в топы
В мае 2016 года мы стартовали в партнерстве с Альфа-Банком. Параллельно с нами с подобным сервисом двигался Сбербанк. Весь финтех спорил: кто же будет первым — Сбер с господдержкой или частный банк? Мы стали ПЕРВЫМИ!
Однако через 2 месяца госрегулятор, ссылаясь на формальную причину отсутствия законодательного регулирования облачных электронных подписей, использовал телефонное право и потребовал остановить предоставление услуги. Сработал РИСК! Мы его оценивали как высокий и были к нему готовы, но приняли — желание быть первыми перевешивало.
Остановили работу сервиса и пообещали Альфа-Банку, что через 2-3 месяца проведем рестарт проекта на технологиях, сертифицированных регулятором. Путь клиента в сервисе станет чуть более сложным, но оказание услуги будет восстановлено. Сказали — сделали! Здесь уже шла работа на репутацию — мы показали, что умеем быстро реагировать на изменившиеся требования.
В 2017 году вышли в продакшн🎉:
✅ запустили сервис для ВТБ, Тинькофф, ПСБ
✅ провели коллаборации с Regberry — тот привел свои банки в качестве клиентов, у которых еще не было возможности онлайн-регистрации бизнеса
Следом пришли еще 20+ банков. С 2018 года сервис начал приносить реальные деньги. Прибыль в 2021 и 2022 составила по 166 млн рублей.
«Бизнес-Старт» достиг впечатляющих результатов — 49% рынка всей регистрации бизнеса в ФНС. Через сервис зарегистрировали свой бизнес 1,1 млн ЮЛ и ИП.
Это стало возможным благодаря трем ключевым факторам:
1️⃣ Видение новых возможностей. Мы разглядели потенциал в законодательной инициативе с онлайн-регистрацией, заняли свободную нишу и получили преимущество первопроходца.
2️⃣ Скорость и гибкость. Мы смогли быстро запустить продукт совместно с мобильным Альфа-Банком, а после приостановки сервиса по требованию регулятора оперативно адаптировались и восстановили его работу.
3️⃣ Эта гибкость и клиентоориентированность позволили нам завоевать доверие партнеров, как итог — стать лидером рынка.