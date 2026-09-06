Как забрать полрынка с прибылью 166 млн ₽, начав командой из трёх человек

Через тернии в топы

В мае 2016 года мы стартовали в партнерстве с Альфа-Банком. Параллельно с нами с подобным сервисом двигался Сбербанк. Весь финтех спорил: кто же будет первым — Сбер с господдержкой или частный банк? Мы стали ПЕРВЫМИ!



Однако через 2 месяца госрегулятор, ссылаясь на формальную причину отсутствия законодательного регулирования облачных электронных подписей, использовал телефонное право и потребовал остановить предоставление услуги. Сработал РИСК! Мы его оценивали как высокий и были к нему готовы, но приняли — желание быть первыми перевешивало.



Остановили работу сервиса и пообещали Альфа-Банку, что через 2-3 месяца проведем рестарт проекта на технологиях, сертифицированных регулятором. Путь клиента в сервисе станет чуть более сложным, но оказание услуги будет восстановлено. Сказали — сделали! Здесь уже шла работа на репутацию — мы показали, что умеем быстро реагировать на изменившиеся требования.



В 2017 году вышли в продакшн🎉:



✅ запустили сервис для ВТБ, Тинькофф, ПСБ

✅ провели коллаборации с Regberry — тот привел свои банки в качестве клиентов, у которых еще не было возможности онлайн-регистрации бизнеса



Следом пришли еще 20+ банков. С 2018 года сервис начал приносить реальные деньги. Прибыль в 2021 и 2022 составила по 166 млн рублей.



«Бизнес-Старт» достиг впечатляющих результатов — 49% рынка всей регистрации бизнеса в ФНС. Через сервис зарегистрировали свой бизнес 1,1 млн ЮЛ и ИП.



Это стало возможным благодаря трем ключевым факторам:



1️⃣ Видение новых возможностей. Мы разглядели потенциал в законодательной инициативе с онлайн-регистрацией, заняли свободную нишу и получили преимущество первопроходца.



2️⃣ Скорость и гибкость. Мы смогли быстро запустить продукт совместно с мобильным Альфа-Банком, а после приостановки сервиса по требованию регулятора оперативно адаптировались и восстановили его работу.



3️⃣ Эта гибкость и клиентоориентированность позволили нам завоевать доверие партнеров, как итог — стать лидером рынка.