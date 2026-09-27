Потолок компетентности: как понять, что ваш топ-менеджер исчерпал лимит полезности

У меня есть клиент — СЕО одной очень перспективной в ближайшем будущем компании. Вчера обсуждали, как ему подбирать топов и давать им оценку. После этого разговора решил развить для вас одну непопулярную, но важную мысль: ценность ключевого сотрудника, особенно топа — не в том, что он делает сейчас, а в его потенциале изменять будущее.

💡Мой лайфхак для оценки: соотнесите текущие КОМПЕТЕНЦИИ человека с качеством ПРОЦЕССОВ, которые он выстроил или за которые отвечает.

Логика простая. Если руководитель вложил все свои знания и умения в создание отлаженных процессов, его ценность для дальнейшего роста компании стремится к нулю. Он сделал максимум из того, что умел. Система теперь работает САМА, а он, оставаясь на месте, может начать «мешать».

Почему? Потому что процессы имеют свойство саморегулироваться, а для реального развития нужны не стабильность и самоорганизация, а целенаправленные изменения, прорывы и проверка гипотез. Для этого нужен тот, чьи компетенции опережают текущее состояние системы. Он должен быть не просто менеджером, а ментором — тем, кто «знает, как» и «уже это проходил».

Если топ достиг «потолка», есть два пути:

Найти ему новую нишу внутри компании

Расстаться с благодарностью, освобождая место для человека с большим потенциалом

Главный вопрос: как не ошибиться и не уволить того, кто еще может расти? Предлагаю три маркера для проверки топа — с субъективизмом, но без него тут никуда 🤷‍♂️