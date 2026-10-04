«Клетка» на 8 квадратных метров в Москва Сити за 8 миллионов или за что мы платим свободой

Квартира в 8 кв.м без окон за миллионы и работа «9-9-6» — почему мы отдаем невосполнимое время ради иллюзии успеха? На личном опыте и наблюдениях разбираю, как люди запирают себя в тесных офисах и городах, забывая, что настоящие удовольствия и жизнь находятся за их пределами.

Продаём своё время и садимся в «клетку», чтобы… что?

Какое-то врем наткнулся на объявление о продаже «компактного апартамента» общей площадью — внимание — 8 кв.м. в «Башне Федерация» за 8 млн руб. Крошечная коробка, в которой отсутствие окон продавец выдал за преимущество — так, мол, вы будете отдыхать от суеты и ритма Сити.

Вспомнилась поездка на Кипр и экскурсия на раскопки, где гид показывал комнаты местных жителей 2-3-тысячелетней давности. Меня поразили размеры: нары и место возле двери — заходи и падай. Но страшно не то, что люди так жили раньше, а то, что они выбирают такую жизнь до сих пор.

Вспоминаем новость об активном переходе американских компаний на найм сотрудников на должности с графиком «9-9-6». С 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю! Тут у многих от одного только прочтения может начать дёргаться глаз. И ведь не зря 😵

У каждого из нас есть невосполнимый ресурс — ВРЕМЯ. Мы стали делить его на личное и рабочее, но в действительности оно у нас ОДНО. Это время кто-то покупает, чтобы мы могли позволить себе «хлеб и зрелища». И мы готовы иногда продавать его почти целиком, жертвовать реальными интересами в погоне за какой-то эталонной мечтой.

Я сам живу в Москве. Много и долго трудился «9-9-6» для того, чтобы заплатить кому-то за возможность жить ближе к центру одной из великих столиц мира. Но ВСЕ мои удовольствия далеко за её пределами! Геленджик, Архыз, Крым — где катаю на эндуро. Шерегеш, Кировск, Красная поляна — где катаю на сноуборде. Москва-то мне была зачем?!

Люди запираются в тесных квартирах, в тесных городах, в тесных офисах с заранее ориентированными на выгорание условиями… Хотя даже эксперимент с мышами показал, что на «воле» лучше. И многие мои друзья сейчас бросают найм, продают/сдают квартиры в столице, уезжают, селятся в частных домах.

Так родился вопрос к вам, дорогие друзья, что думаете по этому поводу? 😉