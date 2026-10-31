5 шагов продающего вебинара: как превратить участников онлайн-события в реальные сделки

ШАГ 5. Правило 72 часов

Тёплый клиент измеряется не градусами, а часами: 73% лидов остывают за 72 часа без своевременного follow-up. Поэтому «пишем максимум в течение суток» — это не теория, а потолок. На практике лучшие результаты дают первые 2–6 часов после эфира.

К этому моменту у вас образуются две аудитории:

⏺ Первая — те, кто был онлайн. Они уже увидели решение, услышали ответы на вопросы и внутренне готовы двигаться дальше. Задача — не дать им остыть. Счёт должен уйти максимум в первые 24 часа, пока люди помнят, что кивали.

⏺ Вторая — те, кто зарегистрировался, но не пришёл. Их нужно убедить забрать запись эфира. По последним данным, именно в записи вебинар смотрят 43–50% от общего числа участников. Так вы даёте лидам возможность пройти первые четыре шага своей воронки — а выставленный позднее счёт станет логичным завершающим этапом.

Самая дорогая ошибка — вспомнить об этих людях через неделю. За это время интерес превращается в безразличие. Ваша задача — «выиграть» 72 часа. И не забыть про крутой оффер. Когда он слабоват, конверсия участников в продажу на вебинаре мизерная — всего 1–5%.

Вы сделали 5 шаг, а клиент молчит? Большинство компаний проводят вебинар, отправляют одно письмо и успокаиваются. Не будьте как ВСЕ. Появляйтесь дважды. ТРИЖДЫ. Десять раз! Тогда из 50 участников вы получите не одну-две случайные сделки, а 10–15 прогнозируемых.

А это уже деньги.