Как ФНС работает с покупателями бумажного НДС. На пример 30 налоговой СПБ, курирующей выездные

Бумажный НДС отжил свой век. Если кто надеется как-то проскочить — зря. Не важно, насколько красивой будет компания, у которой вы купите его. Все это — просто возможность заработать на вас в моменте 2-5%. А потом вы будете платить повторно.

В ФНС прошли тотальные зачистки: борьба со сливом информации. Раньше некоторые налоговики так подрабатывали. Потом кто-то из них сел. В том числе, по статье «государственная измена». Остальные резко поняли, что эти деньги того не стоят. Пробив инфы в ФНС исчез.

Без пробива или с кратным его удорожанием, значительно усложнилась работа площадок по бумажному НДСу. Любая площадка вынуждена массово заказывать документы из ФНС: СУРы, деревья, книги, разрывы и ещё тонну выгрузок. Работа в слепую для площадки невозможна, они должны знать, как система реагирует на их схемы. Без пробива площадки ослепли. Для конечного потребителя это вечные сбои и пробелмы.

Сам по себе бумажный НДС тоже стал бесполезен. Не важно, насколько красивой будет компания, у которой вы купите бумНДС.

Внешне это может быть вылизанная прокладка: со штатом, работой в прошлом, земельными участками, автомобилями и прочим. Такие компании гордо называют «флагманами». Но всё равно, под флагманом будет примитивная лавка, на которой завешен сам схематоз. Налоговая сейчас не смотрит ни на флагмана, ни на транзитные компании в цепи. Вообще не тратит на них время. Просто сразу идут к конечнику, выгодоприобретателю. И говорит только с ним. Да и разговор там короткий. Практика принуждения к уплате покупателей бумажного НДС за эти годы отработалась до автоматизма. Почти все платят добровольно.





Для примера возьмем Питер. В Питере есть 30 налоговая. Это такая «альфа налоговая» по всему городу, занимается выездными проверками. Вызывают в эту инспекцию исключительно для одного: оповестить, что сейчас вы заплатите в бюджет. Других опций нет. И возиться с вами долго никто не будет.



Приходите на вызов. Вам тихо и спокойно раскладывают план карту. Вот вы. Вот ваш поставщик. Вот под ним вылизанная транзитка-флагман, а под ней источник схемного НДСа. Никаких разрывов в цепях нет. Но это и не важно, налоговая всё видит через функцию «контрольные соотношения», там сразу ясно, что это бумага. Разрывы им и не нужны, сейчас они не имеют никакого значения.



Ещё скажут: вы без проблем можете пойти в суд за оспариванием. Только суды за прошедший год статистически 99.8% на нашей стороне. Шанс оспорить решение у вас почти отсутствует.

А ещё мы передадим дело в СК.

Дальше получите две проблемы: суд с налоговой, который вы гарантированно не выиграете. И параллельно уголовное дело в следственном комитете. В итоге останетесь и без денег и без свободы.



Разговор в духе Тарантино, словно вы общаетесь с Гансом Ландо из фильма «Бесславные ублюдки». Он про вас всё заранее знает, ваша судьба уже определена. Всё вежливо и с улыбкой. Смысла сопротивляться – никакого.



При приглашении в инспекцию, там может сидеть сотрудник БЭПа или СК. Тоже вежливые и спокойные. Без какого-либо запугивания. Просто монотонное изложение вашего будущего. Им даже не нужно идти к вам в офис. Обыски, выемки документов – всё это в прошлом. Сейчас просто достаточно фактуры из ФНС.



И вот, перед коммерсантом детальная карта его деяний. И пояснение, что с ним будет дальше. И даже с примерами статистики из суда по налоговым и уголовным делам. И если адвокат коммерсанта порядочный человек, он эту статистику подтвердит. Что ничего тут не поделать.



Выходят после приглашения в тридцатку обычно с одним решением: заплатить в бюджет. Самоубийц нет, портить себе судьбу никто не хочет.



Работа в инспекции поставлена на поток. Это самый настоящий конвейер. Дружественный сотрудник сообщил, что с начала 25 года тридцатка открыла больше 1000 выездных проверок. 98% закрываются добровольной доплатой в бюджет. Размер доплаты согласовывается тут же.



Сейчас бодро идёт построение подобных инспекций по территории всей страны. Бумажный НДС отжил свой век. Кто закрывается сейчас и надеется как-то проскочить ещё три года – это невозможная задача. И не важно, про какие схемы бумаги вам говорят: таможенный НДС, якобы уплаченный с заводов, зеленый от сетей. Всё это – просто возможность заработать на вас в моменте 2-5%.

А потом вы будете платить повторно. Сильно больше. НДС сейчас никак не оптимизируется. С текущим дефицитом бюджета жесткость работы всех органов будет расти на глазах: ФНС, СК, суд. Сроки будут больше. Механизмов решения вопросов не будет.



Мы пришли к американской модели работы налоговой и судов по налогам. Ты по умолчанию виноват. Обсчёт идёт по максимум. Это не задача органов доказать нарушения, а твоя – что не виновен. Как пример: Аль Капоне. На суде по налогам он был с двумя самыми дорогими адвокатами того времени. Все трое улыбались и были уверены в победе. А потом его посадили. У государства всегда на два патрона больше.