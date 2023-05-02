Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип micha gladiator
micha gladiator

Новое меню пользователя на Клерке

Вы не ждали, а мы сделали
56
Новое меню пользователя на Клерке
Что ты такое? — мем с Арнольдом Шварценеггером из фильма «Хищник». Используется для выражения недоумения от увиденного.

Предыстория

Привет, вы наверное помните и плюс/минус каждый день пользуетесь этой базовой навигацией, если что она всегда выглядела вот так.

Меню пользователя на 02.05.23

Мы ее не меняли порядка 2 лет, самим стало неудобно, не хватает пунктов, какие-то лишние, количество продуктов изменилось, появились новые консультации и разборы, пользователя активно покупают курсы и обучение, а этой информации нигде нет в шаговой доступности, в общем решили сделать классно и удобно.

Изменения

Пункты

Меню пользователя с 03.05.23

Избранное как обычно. Скоро мы обновим и его, чтобы было удобней пользоваться.

Блог убрали, чтобы не занимал много места, просто кликаем на имя и попадем в свой профиль где и собираются все ваши посты.

Если что-то писали ранее, у вас будут — черновики.

Активировать промокод, оставляем и радуем вас акциями и подарками, если находите промокод или получаете его от менеджера, то можете воспользоваться каким-то из продуктов Клерка.

Настройки и настройки уведомлений — самые важные изменения, многие пользователи давно просили, сейчас сложно разобраться где отключить или включить свои подписки на рассылки, или поменять имя, почту, теперь все под рукой.

Если у вас есть бизнес, подключайте бизнес-аккаунт и пользуйтесь всеми услугами Клерка для бизнеса, если еще нет, то открывайте и подключайте бизнес-аккаунт :)

И не выходите из Клерка, кнопка просто для красоты :)

Фишки

Меню пользователя на телефоне с 03.05.23

Теперь меню умное. Оно начало понимать:

  1. какую подписку или курс/вебинар вы купили;

  2. подсказывает, когда подписка у вас закончится;

  3. если у вас подписка, что ее нужно продлить и специальную кнопку, которая сразу поможет вам с продлением;

  4. и помогает вам быстро перейти к купленному продукту.

Теперь будем пользоваться, собирать от вас обратную связь и дальше его улучшать.

Работаем дальше.

Для админов

и @Марина Снеговская.

Меню пользователя на телефоне 03.05.23 у Издателя.
Меню пользователя на компьютере 03.05.23 у Издателя.

Вообще наша задумка и дизайн сразу не выдержали тестирования у нашего Издателя, это человек у которого есть доступ ко всему Клерку и миллиону блогов и админкам и продуктам и все сломалось :))).

Но мы уже все починили и в целом для админов выкинули весь мусор, доисторические пункты, оставили только самое важное.

Ушли работать, до следующего релиза.

Релиз подготовила «Продуктовая команда №1» под руководством @micha gladiator, над задачей работали: @nagornaya.alisa, @IgorKiselev, @a.lyubchenko.

Мнение «micha gladiator» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?

56
micha gladiator

micha gladiator

Клерк

30 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип msneg
    msneg
    Сотрудник
    27 минут назад

    Марина СнеговскаяКлерк

    Миша, спасибо за пост:) 

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    22 минуты назад

    Борис МальцевКлерк

    Мы ждали.  Миша спасибо, что рассказал

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Честный ЗНАК
Честный ЗНАК

Что можно узнать из Честного ЗНАКА: от объема продаж до средневзвешенной цены товара

Государственная система маркировки собирает в себе огромное количество данных в процессе прохождения каждого кода маркировки по своему жизненному циклу. В результате этого производители и импортеры товаров могут получить уникальную информацию, которую невозможно было бы получить без системы маркировки.

Что можно узнать из Честного ЗНАКА: от объема продаж до средневзвешенной цены товара
28
Логотип Моё дело
Моё дело
Налоговый учет

Как разделить прямые и косвенные расходы в налоговом учёте

Для расчёта налога на прибыль расходы компании, связанные с производством и реализацией, делятся на прямые и косвенные. Рассказываем, чем они отличаются друг от друга, и почему важно правильно делить расходы в налоговом учёте.

Как разделить прямые и косвенные расходы в налоговом учёте
199
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

295
Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Новый ФСБУ, штрафы за несдачу отчетности, защита персданных и налоговые требования. Журнал «Клерк.Премиум» № 15/2023

Отчетный период закончился, но проблем меньше не стало. Налоговики засыпают требованиями, праздничные дни принесли новые заботы по расчетам отпускных, власти выпустили новый ФСБУ – разобраться во всех нюансах и работать без стрессов поможет Клерк.Премиум.

Новый ФСБУ, штрафы за несдачу отчетности, защита персданных и налоговые требования. Журнал «Клерк.Премиум» № 15/2023
233
Логотип Елена Аверичева1
Елена Аверичева1
Ведение бизнеса

Зачем нужно считать прибыль каждого продукта. История из жизни

Любому руководителю предприятия важно знать, что такое полная себестоимость продукции и что она себя включает. Расскажу, почему важно посчитать полную себестоимость продукта и как это влияет на общую прибыль.

Зачем нужно считать прибыль каждого продукта. История из жизни
27
486
Логотип Фискалам.нет
Фискалам.нет
Налоговые проверки

Запросы налоговой в рамках предпроверочного анализа. Что инспекторы могут потребовать

Какие документы могут запросить налоговики в рамках предпроверочного анализа. Тенденции судебной практики и возможные варианты защиты компании от произвола инспекторов.

Запросы налоговой в рамках предпроверочного анализа. Что инспекторы могут потребовать
176
Логотип 1CVDGB
1CVDGB

Ошибки в расчете НДФЛ в базе 1С. Как исправить?

В связи с тем, что с начала 2023 года датой получения дохода стал день получения зарплаты, НДФЛ приходится удерживать как с аванса, так и с оставшейся ее части. Такие изменения сказались на том, что в базе 1С при расчете налога стали возникать ошибки. Поэтому необходимо разобраться в том, как устранить эту проблему.

Ошибки в расчете НДФЛ в базе 1С. Как исправить?
875
Читать еще