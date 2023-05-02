Новое меню пользователя на Клерке

Вы не ждали, а мы сделали

Предыстория

Привет, вы наверное помните и плюс/минус каждый день пользуетесь этой базовой навигацией, если что она всегда выглядела вот так.

Меню пользователя на 02.05.23

Мы ее не меняли порядка 2 лет, самим стало неудобно, не хватает пунктов, какие-то лишние, количество продуктов изменилось, появились новые консультации и разборы, пользователя активно покупают курсы и обучение, а этой информации нигде нет в шаговой доступности, в общем решили сделать классно и удобно.

Изменения

Пункты

Меню пользователя с 03.05.23

Избранное как обычно. Скоро мы обновим и его, чтобы было удобней пользоваться.

Блог убрали, чтобы не занимал много места, просто кликаем на имя и попадем в свой профиль где и собираются все ваши посты.

Если что-то писали ранее, у вас будут — черновики.

Активировать промокод, оставляем и радуем вас акциями и подарками, если находите промокод или получаете его от менеджера, то можете воспользоваться каким-то из продуктов Клерка.

Настройки и настройки уведомлений — самые важные изменения, многие пользователи давно просили, сейчас сложно разобраться где отключить или включить свои подписки на рассылки, или поменять имя, почту, теперь все под рукой.

Если у вас есть бизнес, подключайте бизнес-аккаунт и пользуйтесь всеми услугами Клерка для бизнеса, если еще нет, то открывайте и подключайте бизнес-аккаунт :)

И не выходите из Клерка, кнопка просто для красоты :)

Фишки

Меню пользователя на телефоне с 03.05.23

Теперь меню умное. Оно начало понимать:

какую подписку или курс/вебинар вы купили; подсказывает, когда подписка у вас закончится; если у вас подписка, что ее нужно продлить и специальную кнопку, которая сразу поможет вам с продлением; и помогает вам быстро перейти к купленному продукту.

Теперь будем пользоваться, собирать от вас обратную связь и дальше его улучшать.

Работаем дальше.

Для админов

и @Марина Снеговская.

Меню пользователя на телефоне 03.05.23 у Издателя.

Меню пользователя на компьютере 03.05.23 у Издателя.

Вообще наша задумка и дизайн сразу не выдержали тестирования у нашего Издателя, это человек у которого есть доступ ко всему Клерку и миллиону блогов и админкам и продуктам и все сломалось :))).

Но мы уже все починили и в целом для админов выкинули весь мусор, доисторические пункты, оставили только самое важное.

Ушли работать, до следующего релиза.

Релиз подготовила «Продуктовая команда №1» под руководством @micha gladiator, над задачей работали: @nagornaya.alisa, @IgorKiselev, @a.lyubchenko.