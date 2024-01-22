Вступил в силу закон об обязанности банков возвращать деньги, сворованные мошенниками. Почему я переживаю, что все пойдет наперекосяк?

Думаю, вам тоже иногда звонили такие люди, которые «С вашего счета сейчас переводятся деньги, назовите код из смс-ки»?

Я сейчас уже не отвечаю на незнакомые номера, особенно если знаю, что никто не должен звонить. По работе или кто-то из знакомых может и смску написать в случае чего и договориться о звонке. Недавно вступил в силу закон, который обязывает банки возвращать потерянную сумму, которую мошенникам удалось увести у пострадавшего. Но как по мне, этот закон также вызовет и кучу сложностей.

Во-первых, теперь вдвойне усилится защита переводов. Один мой знакомый рассказывал, что хотел снять около 100к на какие-то свои нужды, в банке, а в итоге это дело все затянулось на пару часов, потому что к нему вызывали полицию, которая тщательно опрашивала, а точно ли он сам себе хочет их снять? А точно ли понимает, что делает? Кто-нибудь звонил? И все в таком же духе.

Некоторые крупные суммы при переводе блокируются, и нужно предоставить доказательства банку, что во-первых это твои средства, а во-вторых ты переводишь их человеку действительно добровольно.

С вступлением закона такой тщательный надзор только усугубится. Банкам невыгодно возвращать из своих денег (потому что зачастую мошенники успевали обналичить, и потерпевший ничего не получал в итоге). Поэтому среди моих знакомых уже ходит мнение, что они только усилят надзор за перевода, и проблематично будет перевести даже небольшую сумму, если она вызывает какие-то сомнения.

А если я копила определенное время эти деньги, а затем решила перевести в помощь человеку? Потратится только лишнее время, за которое можно было бы помочь. Мне кажется, нужно это все еще дорабатывать и дорабатывать, иначе сотни переводов просто зависнуть в никуда, пока будут длиться разбирательства.