Как снизить налоговые риски работы с самозанятыми

​Сегодня самозанятые стали новой широко распространенной экономической реалией. Поэтому можно смело заключать договоры с самозанятыми, которые официально именуются плательщиками налога на профессиональный доход.

Однако нужно быть готовым к тому, что чиновники заподозрят вас в создании налоговой схемы.

Надеюсь, что со временем инспекторы перестанут видеть во многих самозанятых и их деловых партнерах потенциальных уклонистов от уплаты налогов.

Но сейчас контролеры зачастую относятся с недоверием к тем компаниям, которые сотрудничают с самозанятыми. Подтверждением тому – постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2023 № 09АП-33718/2023 по делу № А40-7588/23.

Для того чтобы снизить риски сотрудничества с самозанятыми рекомендую учесть следующие моменты:

предметом договора должно быть выполнение конкретного задания к определенному сроку, а не исполнение какой-либо функции на постоянной основе; по окончании выполнения задания надо оформить акт приема-передачи выполненных работ и отчет о проделанной работе (ст. 720 ГК РФ); исполнитель должен выполнять задание в отдельном помещении (например, у себя дома, в коворкинге), а не в офисе заказчика под его контролем с 9-00 до 18-00; исполнителю следует использовать свои собственные ресурсы (в частности, компьютер), а не оргтехнику заказчика; не стоит настойчиво рекомендовать своим действующим работникам срочно приобрести статус самозанятого, расторгнуть трудовые договоры и заключить гражданско-правовой договор (ГПД).

Например, суд отметил, что ГПД с самозанятыми не содержат условий о подчинении правилам внутреннего трудового распорядка и возможности контроля за ходом оказания услуг (определение Верховного Суда РФ от 14.08.2023 № 304-ЭС23-11687 по делу № А46-12519/2022).

Рассмотрим, какие безопасные формулировки привести в ГПД, если оптимальным решением для заказчика и исполнителя является оплата равными платежами 2 раза в месяц.

Оплата равными платежами может выступить признаком подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Такая форма оплаты в сознании проверяющих устойчиво ассоциируется с авансом и зарплатой как вознаграждения по трудовому договору.

Вместе с тем в ГПД также может быть предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных её этапов (ст. 711 ГК РФ). К слову, сейчас трудно найти подрядчика в строительстве, который готов приступить к выполнению СМР без предоплаты. Поэтому предоплата сама по себе не является безусловным доказательством заключения трудового, а не гражданско-правового договора.

Поэтому важно правильно сформулировать условия ГПД и предусмотреть частичную оплату работ. Предоплату по договору ГПХ лучше определить в размере 30% от общей стоимости работ, а не по принципу 50/50, как это предусмотрено в трудовых договорах. Можно составить смету расходов и показать, на что конкретно будет расходоваться предоплата (ст. 709 ГК РФ).

Олег Мясников, налоговый консультант, кандидат юридических наук