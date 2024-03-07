Кто вправе бесплатно получить земельный участок для строительства дома

Граждане, имеющие трех и более детей . Случаи и порядок предоставления земельных участков многодетным семьям устанавливаются региональным законодательством субъектов ( подп. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса ).

Герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы . Граждане, относящиеся к данной категории, имеют право на внеочередное предоставление в собственность бесплатно земельного участка для строительства ( п. 4 ст. 5 Закона от 15.01.1993 № 4301-1 ).

Герои Соцтруда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы . Названные лица вправе получить в собственность бесплатно земельный участок из в государственной или муниципальной собственности ( ч. 1 ст. 1.1, ч. 4 ст. 3 Закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ ).

Инвалиды. Право на первоочередное получение земельных участков в аренду без проведения торгов имеют инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов (ст. 17 Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ).

Возможность предоставления инвалидам земельных участков для строительства в собственность бесплатно может быть предусмотрена законом региона.