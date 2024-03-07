Кто вправе бесплатно получить земельный участок для строительства дома

Граждане, имеющие трех и более детей. Случаи и порядок предоставления земельных участков многодетным семьям устанавливаются региональным законодательством субъектов (подп. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса).
Герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы. Граждане, относящиеся к данной категории, имеют право на внеочередное предоставление в собственность бесплатно земельного участка для строительства (п. 4 ст. 5 Закона от 15.01.1993 № 4301-1).
Герои Соцтруда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Названные лица вправе получить в собственность бесплатно земельный участок из в государственной или муниципальной собственности (ч. 1 ст. 1.1, ч. 4 ст. 3 Закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ).
Инвалиды. Право на первоочередное получение земельных участков в аренду без проведения торгов имеют инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов (ст. 17 Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ).
Возможность предоставления инвалидам земельных участков для строительства в собственность бесплатно может быть предусмотрена законом региона.
Военнослужащие. Право на получение земельных участков под ИЖС имеют отдельные категории военнослужащих (п. п. 1, 12 ст. 15 Закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ).
Пользователи участков. По истечении пяти лет со дня предоставления гражданину земельного участка в безвозмездное пользование он вправе получить его в собственность бесплатно (подп. 4 ст. 39.5 Земельного кодекса).
Члены некоммерческих организаций. Члены СНТ имеют право приобрести находящийся в государственной или муниципальной собственности садовый или огородный земельный участок в собственность бесплатно (п. 2.7 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ).
Региональные законы могут предусматривать предоставление в собственность земельных участков бесплатно отдельным категориям граждан (подп. 7 ст. 39.5 Земельного кодекса).
Перечень документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержден Приказом Росреестра от 02.09.2020 № П/0321. В каждом конкретном случае нужно подготовить различные бумаги.
Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется гражданину в собственность бесплатно на основании решения уполномоченного органа.
Документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, устанавливаются законом региона.
Получить земельный участок в собственность бесплатно, разумеется, является выгодным для человека. Сэкономленные деньги можно направить на строительство жилого дома. Однако при этом возникают дополнительные расходы. В частности, после получения земельного участка в собственность придется уплачивать земельный налог (ст. 388 НК).
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