Варианты оптимизации налоговой нагрузки на бизнес

Как выстроить договорные взаимоотношения с партнерами

Многие предприятия исчисляют налоговую базу по методу начисления и уплачивают налоги на прибыль и добавленную стоимость по факту передачи товара покупателю. Оплатил покупатель товар или нет – не имеет значения. При этом остается открытым вопрос о том, за счет каких средств продавцу платить налоги, если покупатель задержал оплату. Для того чтобы решить эту проблему в договорах поставки нужно прописать условие о частичной предварительной оплате, достаточной, как минимум, для уплаты текущих налоговых платежей.

Кроме того, рекомендую закрепить в договорах с поставщиками условие о своевременном выставлении счетов-фактур и первичных документов. Это позволит покупателю своевременно принимать к вычету суммы «входного» НДС и уменьшать налогооблагаемую прибыль на сумму понесенных расходов.

Значительную часть претензий налоговых органов традиционно составляет упрек в том, что компания не проявила должной осмотрительности и приобрела товары у «проблемных» поставщиков. При этом нередко у проверяющих возникают вопросы к поставщикам второго и последующих звеньев торговой цепочки. Если в отношении непосредственного контрагента ещё можно собрать документы, то в отношении поставщиков следующих звеньев весьма проблематично провести проверку до заключения сделки.

Чтобы снизить налоговые риски можно предусмотреть в договоре со своим непосредственным контрагентом его гарантии в отношении чистоты сделки. Это будет стимулировать контрагентов быть более разборчивыми в выборе своих поставщиков.