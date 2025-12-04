Варианты оптимизации налоговой нагрузки на бизнес

Как выстроить договорные взаимоотношения с партнерами
Многие предприятия исчисляют налоговую базу по методу начисления и уплачивают налоги на прибыль и добавленную стоимость по факту передачи товара покупателю. Оплатил покупатель товар или нет – не имеет значения. При этом остается открытым вопрос о том, за счет каких средств продавцу платить налоги, если покупатель задержал оплату. Для того чтобы решить эту проблему в договорах поставки нужно прописать условие о частичной предварительной оплате, достаточной, как минимум, для уплаты текущих налоговых платежей.
Кроме того, рекомендую закрепить в договорах с поставщиками условие о своевременном выставлении счетов-фактур и первичных документов. Это позволит покупателю своевременно принимать к вычету суммы «входного» НДС и уменьшать налогооблагаемую прибыль на сумму понесенных расходов.
Значительную часть претензий налоговых органов традиционно составляет упрек в том, что компания не проявила должной осмотрительности и приобрела товары у «проблемных» поставщиков. При этом нередко у проверяющих возникают вопросы к поставщикам второго и последующих звеньев торговой цепочки. Если в отношении непосредственного контрагента ещё можно собрать документы, то в отношении поставщиков следующих звеньев весьма проблематично провести проверку до заключения сделки.
Чтобы снизить налоговые риски можно предусмотреть в договоре со своим непосредственным контрагентом его гарантии в отношении чистоты сделки. Это будет стимулировать контрагентов быть более разборчивыми в выборе своих поставщиков.
Налог на прибыль: какие преференции доступны
Большую часть расходов бизнеса составляют амортизационные отчисления. И здесь есть возможности для оптимизации. Во-первых, можно использовать амортизационную премию – списать единовременно в расходы от 10% до 30% от первоначальной стоимости основного средства. Во-вторых, в ряде случаев есть возможность применить ускоренную амортизацию и учесть затраты на приобретение актива в два или три раза быстрее.
В условиях дефицита ликвидных активов обострилась проблема неплатежей. Здесь можно рекомендовать не только принимать меры по взысканию задолженности, но и создавать резервы по сомнительным долгам. Данная мера позволит уменьшить сумму налогу на прибыль текущего периода.
Если у задолжавшего вашей компании контрагента много кредиторов и его признают банкротом, то компенсировать эту потерю поможет списание безнадежного долга за счет налогооблагаемой прибыли.
В том случае если по итогам этого года у компании образуется убыток – не стоит отчаиваться. Если верить данным экономической науки, в условиях кризиса и сокращения расходов формируется отложенный спрос. Поэтому вполне возможно, что следующий год окажется более удачным. При возрастании спроса на товары возрастут объемы продаж, у компании начнет формироваться прибыль. Вот здесь и пригодятся убытки прошлых лет, которые закон позволяет переносить на более результативные периоды и уменьшать налог на прибыль.
Для того чтобы у налоговых инспекторов не возникало лишних вопросов рекомендуем предусмотреть рассмотренные выше методы налогового планирования в учетной политике для целей налогообложения.
НДС: копить нельзя возместить
Необходимо своевременно принимать к вычету суммы налога на добавленную стоимость. Между тем нередко НДС накапливается на счетах бухгалтерского учета и отражается в бухгалтерской отчетности в качестве актива. Изначально данный налог задумывался именно как налог на ту часть цены, которая наращивается организацией на своей стадии производственного цикла.
Однако некоторые бухгалтеры, опасаясь камеральной налоговой проверки, не решаются заявить НДС к возмещению из бюджета. Иногда вычету мешает нерасторопность поставщика, который своевременно не передает покупателю счета-фактуры и первичные документы. В такой ситуации налог на добавленную стоимость, по сути дела, превращается в налог с продаж, и бизнес теряет существенные денежные суммы.
В других ситуациях бухгалтер откладывает вычет НДС до того времени, когда сумма НДС с реализации продукции превысит сумму вычета и по итогам налогового периода сформируется налог к уплате. Формально данный подход допустим, поскольку закон позволяет заявить вычет в течение трех лет после принятия товаров на учет. Однако с экономической точки зрения этот подход невыгоден для компании, которая фактически кредитует бюджет, не заявляя своевременно вычет налога.
Налог на имущество: с каких объектов платить
В отношении налога на имущество организаций также есть направления для минимизации обязательных платежей.
Во-первых, нужно провести инвентаризацию основных средств и отделить движимое имущество от недвижимого. Дело в том, что движимое имущество не облагается налогом. Однако, как показывает практика, не всегда так просто провести границу между движимым имуществом и недвижимостью.
По общему правилу, к недвижимым вещам относятся объекты, которые имеют прочную связь с землей, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Речь идет о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, право собственности на которые подлежит государственной регистрации.
Во-вторых, довольно часто кадастровая стоимость имущества существенно отличается от ее рыночной оценки, и собственник актива годами переплачивает налог на имущество. В такой ситуации необходимо оспаривать кадастровую стоимость объекта. Это позволит снизить сумму налога на имущество.
