Новогодние штрафы: как встретить праздник без последствий

Что грозит на незаконную рубку ёлок?
Незаконная рубка или выкапывание в лесах деревьев наказывается штрафом в размере от 3000 до 4000 рублей (ч. 1 ст. 8.28 КоАП РФ).
Если ущерб от незаконной рубки ёлки превысит 5000 рублей, то действия дровосека будут квалифицированы в качестве преступления по ч. 1 ст. 260 УК РФ. Одним из наказаний является штраф в сумме до 500 000 рублей.
Что грозит за неправильный запуск фейерверков (не на специальных площадках)
Применение пиротехнических изделий запрещается в зданиях и сооружениях, в том числе на кровлях и балконах. Нарушение требований пожарной безопасности при запуске фейерверков влечет штраф в размере от 5000 до 15000 рублей (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).
Подробнее с правилами запуска фейерверков можно ознакомиться в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479.
Штрафы за «неправильные» украшения домов
«Неправильные» украшения домов (если это, к примеру, портит фасад здания) грозят штрафом. Для внесения изменений во внешний вид дома необходимо получить разрешение от его собственника.
В столице для нанесения надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи в техники «граффити» на внешние поверхности зданий требуется согласование с уполномоченным органом власти. Таковы требования Закона города Москвы от 30 апреля 2014 года № 18 «О благоустройстве в городе Москве».
Если украшение дома приведет к повреждению имущества, то на виновного наложат штраф в размере от 300 до 500 рублей (ст. 7.17 КоАП РФ).
Могут ли оштрафовать за шум в новогоднюю ночь?
Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время влечет административную ответственность. Это предусмотрено Законом города Москвы от 12 июля 2002 года № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве».
Согласно статье 3.13 КоАП Москвы нарушение тишины и покоя граждан влечет предупреждение или штраф в размере от 1000 до 2000 рублей. Аналогичные меры ответственности за шум ночью предусмотрены законами регионов.
Что грозит за использование мангалов в непредназначенных для этого местах?
Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах. Таковы требования Правил противопожарного режима. Так, приготовление блюд на мангалах на улицах допускается организациями общепита при соблюдении ряда требований.
Приготовление пищи на открытом огне может привести к нарушению требований пожарной безопасности. За такой пикник на свежем воздухе организатор нелегального барбекю может быть оштрафован на сумму от 5000 до 15000 рублей (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).
