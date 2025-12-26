Новогодние штрафы: как встретить праздник без последствий

Что грозит за неправильный запуск фейерверков (не на специальных площадках)

Применение пиротехнических изделий запрещается в зданиях и сооружениях, в том числе на кровлях и балконах. Нарушение требований пожарной безопасности при запуске фейерверков влечет штраф в размере от 5000 до 15000 рублей (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).

Подробнее с правилами запуска фейерверков можно ознакомиться в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479.