8081 Каталог Моб
🔴 Вебинар: Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки →
Олег Мясников
Право

Новогодние штрафы: как встретить праздник без последствий

В преддверии новогодних праздников важно заранее предусмотреть последствия нарушения специальных норм и правил. Это поможет провести торжество без незапланированных расходов на уплату штрафов.

Что грозит на незаконную рубку ёлок?

Незаконная рубка или выкапывание в лесах деревьев наказывается штрафом в размере от 3000 до 4000 рублей (ч. 1 ст. 8.28 КоАП РФ).

Если ущерб от незаконной рубки ёлки превысит 5000 рублей, то действия дровосека будут квалифицированы в качестве преступления по ч. 1 ст. 260 УК РФ. Одним из наказаний является штраф в сумме до 500 000 рублей.

Что грозит за неправильный запуск фейерверков (не на специальных площадках)

Применение пиротехнических изделий запрещается в зданиях и сооружениях, в том числе на кровлях и балконах. Нарушение требований пожарной безопасности при запуске фейерверков влечет штраф в размере от 5000 до 15000 рублей (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).

Подробнее с правилами запуска фейерверков можно ознакомиться в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479.

Штрафы за «неправильные» украшения домов

«Неправильные» украшения домов (если это, к примеру, портит фасад здания) грозят штрафом. Для внесения изменений во внешний вид дома необходимо получить разрешение от его собственника.

В столице для нанесения надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи в техники «граффити» на внешние поверхности зданий требуется согласование с уполномоченным органом власти. Таковы требования Закона города Москвы от 30 апреля 2014 года № 18 «О благоустройстве в городе Москве».

Если украшение дома приведет к повреждению имущества, то на виновного наложат штраф в размере от 300 до 500 рублей (ст. 7.17 КоАП РФ).

Могут ли оштрафовать за шум в новогоднюю ночь?

Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время влечет административную ответственность. Это предусмотрено Законом города Москвы от 12 июля 2002 года № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве».

Согласно статье 3.13 КоАП Москвы нарушение тишины и покоя граждан влечет предупреждение или штраф в размере от 1000 до 2000 рублей. Аналогичные меры ответственности за шум ночью предусмотрены законами регионов.

Что грозит за использование мангалов в непредназначенных для этого местах?

Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах. Таковы требования Правил противопожарного режима. Так, приготовление блюд на мангалах на улицах допускается организациями общепита при соблюдении ряда требований.

Приготовление пищи на открытом огне может привести к нарушению требований пожарной безопасности. За такой пикник на свежем воздухе организатор нелегального барбекю может быть оштрафован на сумму от 5000 до 15000 рублей (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).

Информации об авторе

Олег Мясников

Олег Мясников

17 подписчиков37 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш