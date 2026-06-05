Когда проценты учитываются в стоимости основного средства

Причина налогового спора

Предприятие ведет деятельность по разработке месторождения, включая строительство горно-обогатительного комбината. Основным источником финансирования проекта выступали займы.

Налоговый орган решил, что предприятие необоснованно не включило в первоначальную стоимость построенных объектов проценты, начисленные в период строительства по долговым обязательствам. Это привело к неполной уплате налога на имущество.

Не согласившись с решением инспекции о доначислении налога, предприятие оспорило его в арбитражном суде.

Решением суда заявленные предприятием требования удовлетворены частично. И вот почему.