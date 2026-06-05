Когда проценты учитываются в стоимости основного средства

Причина налогового спора
Предприятие ведет деятельность по разработке месторождения, включая строительство горно-обогатительного комбината. Основным источником финансирования проекта выступали займы.
Налоговый орган решил, что предприятие необоснованно не включило в первоначальную стоимость построенных объектов проценты, начисленные в период строительства по долговым обязательствам. Это привело к неполной уплате налога на имущество.
Не согласившись с решением инспекции о доначислении налога, предприятие оспорило его в арбитражном суде.
Решением суда заявленные предприятием требования удовлетворены частично. И вот почему.
Проценты включаются в стоимость инвестиционного актива
При расчете налога на имущество первоначальная стоимость основных средств формируется по правилам бухучета (пункты 1 и 3 статьи 375 НК РФ).
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежат включению в стоимость инвестиционного актива, если они непосредственно связаны с приобретением, сооружением и (или) изготовлением этого актив (пункты 7 и 8 ПБУ 15/2008).
Инвестиционный актив – это объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива равномерно, как правило, независимо от условий предоставления займа (кредита).
Проценты учитываются в той части, в какой заем использовался на создание актива
Законодательство предусматривает увеличение стоимости объекта основных средств, отвечающего критериям инвестиционного актива, на сумму процентов по полученным займам (кредитам) в той части, в какой заемные средства использовались на его приобретение (создание).
Если такой объект подлежит налогообложению, то проценты учитываются при определении налоговой базы.
Предприятие осуществляло поэтапное строительство и ввод в эксплуатацию горно-обогатительного комбината. Источником финансирования строительства являлись займы, полученные от участников общества.
Займы лишь в одной части были направлены на создание объектов капитального строительства, а в остальной части использовались на другие нужды.
Поэтому у инспекции отсутствовали основания для доначисления налога, исходя из всей суммы процентов, начисленных по долговым обязательствам общества. В итоге суд признал решение инспекции в соответствующей части недействительным.
Позиция суда приведена в пункте 12 Тематического обзора Верховного Суда РФ № 4/2026. О рассмотрении арбитражными судами споров, связанных с налогообложением имущества организаций (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 29.04.2026 № 6А/2026).
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