Налог на имущество не начисляется на снесенное здание

Правовая позиция Верховного Суда

Верховный Суд РФ отменил судебные акты и удовлетворил заявленное требование. Поясним почему.

Законодательство связывает обязанность по исчислению и уплате налога на имущество с наличием у налогоплательщика реально существующих объектов недвижимости. Эти объекты способны приносить экономические выгоды их владельцу и поэтому признаются частью его активов (пункт 1 статьи 374 НК РФ).

Уплата налога со стоимости недвижимости выступает в этом случае одной из составляющих бремени содержания имущества, которое возлагается на собственника. Само по себе наличие в государственном кадастровом учете сведений об объекте недвижимости и его принадлежности налогоплательщику не может служить основанием для взимания налога при отсутствии облагаемого имущества в действительности.