Налог на имущество не начисляется на снесенное здание

Мнение налоговой инспекции
По результатам проверки декларации по налогу на имущество инспекция доначислила компании недоимку. Проверяющие признали необоснованным исключением из расчета налога здания, в отношении которого в Едином государственном реестре недвижимости имелась запись о его принадлежности налогоплательщику.
Линия защиты компании
Компания оспорила решение в арбитражном суде. Организация указала на фактическое отсутствие у нее объекта недвижимости по причине его сноса и на обусловленное этим списание объекта с бухгалтерского учета.
Подход арбитражных судов
Решением суда, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции и арбитражный суд округа, в удовлетворении заявления компании отказано. До регистрации прекращения права собственности на объект недвижимости в государственном реестре компания обязана учитывать его в качестве основного средства в целях налогообложения по налогу на имущество.
Правовая позиция Верховного Суда
Верховный Суд РФ отменил судебные акты и удовлетворил заявленное требование. Поясним почему.
Законодательство связывает обязанность по исчислению и уплате налога на имущество с наличием у налогоплательщика реально существующих объектов недвижимости. Эти объекты способны приносить экономические выгоды их владельцу и поэтому признаются частью его активов (пункт 1 статьи 374 НК РФ).
Уплата налога со стоимости недвижимости выступает в этом случае одной из составляющих бремени содержания имущества, которое возлагается на собственника. Само по себе наличие в государственном кадастровом учете сведений об объекте недвижимости и его принадлежности налогоплательщику не может служить основанием для взимания налога при отсутствии облагаемого имущества в действительности.
Имущество в действительности отсутствует
Суды не приняли во внимание, что право на вещь не может существовать в отсутствие самой вещи. В случае сноса объекта недвижимости право собственности на него прекращается по факту уничтожения имущества.
Доказательство – акт кадастрового инженера
В подтверждение сноса объекта компания представила акт, составленный кадастровым инженером.
Данный акт вошел в пакет документов, на основании которых впоследствии сведения о здании были исключены из Единого государственного реестра недвижимости.
Произведенное налоговым органом доначисление налога на имущество неправомерно.
Позиция суда приведена в пункте 13 Тематического обзора Верховного Суда РФ № 4/2026. О рассмотрении арбитражными судами споров, связанных с налогообложением имущества организаций (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 29.04.2026 № 6А/2026).
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