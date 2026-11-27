Учетная политика для целей налогообложения

Некоторые статьи закона сформулированы так, что позволяют компании выбирать наиболее удобный для себя вариант исчисления и уплаты налогов. Важно при этом правильно оформить принятое решение – закрепить его в учетной политике. Это поможет отстоять свою правоту в судебных спорах с налоговыми органами.

Учетная политика является, пожалуй, единственным документом, в котором организация может сама определять правила игры в налоговых правоотношениях. Поэтому положения этого документа нужно тщательно продумывать, ведь разработанная фирмой учетная политика утверждается приказом руководителя и последовательно применяется из года в год.