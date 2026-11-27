Учетная политика для целей налогообложения
Некоторые статьи закона сформулированы так, что позволяют компании выбирать наиболее удобный для себя вариант исчисления и уплаты налогов. Важно при этом правильно оформить принятое решение – закрепить его в учетной политике. Это поможет отстоять свою правоту в судебных спорах с налоговыми органами.
Учетная политика является, пожалуй, единственным документом, в котором организация может сама определять правила игры в налоговых правоотношениях. Поэтому положения этого документа нужно тщательно продумывать, ведь разработанная фирмой учетная политика утверждается приказом руководителя и последовательно применяется из года в год.
Пределы налогового планирования
Пределы налогового планирования установлены в ст. 54.1 НК РФ, согласно которой основной целью совершения сделки не может являться неуплата или возврат налога.
Согласно п. 1 ст. 54.1 НК РФ не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.
К числу способов искажения сведений об объектах налогообложения, которые квалифицируются по п. 1 ст. 54.1 НК РФ, может быть отнесена нереальность исполнения сделки сторонами (отсутствие факта ее совершения). На это обращено внимание в Постановлении АС Московского округа от 25.07.2022 № Ф05-16876/2022 по делу № А40-222156/2021.
Примерами такого искажения являются:
- создание схемы «дробления бизнеса», направленной на неправомерное применение специальных режимов налогообложения;
- совершение действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения;
- создание схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения;
- нереальность исполнения сделки (операции) сторонами (отсутствие факта ее совершения).
Данные налоговые схемы приведены в письме ФНС России от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@ «О рекомендациях по применению положений статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации».
Налоговая выгода не может рассматриваться в качестве самостоятельной деловой цели (письмо Минфина России от 18.01.2024 № 03-03-06/1/3395).
По смыслу п. 1 ст. 54.1 НК РФ налогоплательщик отвечает за искажения сведений о фактах хозяйственной деятельности, в которых он участвовал (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 19.03.2024 № Ф04-578/2024 по делу № А45-17985/2022).
Основной целью сделки должна быть конкретная разумная хозяйственная (деловая) цель, а не налоговая экономия.
Примером сделки без конкретной разумной деловой цели может служить бизнес-решение, не свойственное деловому обороту, например, присоединение компании с накопленным убытком без актива при отсутствии экономического обоснования.
В одном из споров суд признал, что компания необоснованно включила в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, затраты по сделкам, поскольку спорные сделки заключены исключительно с целью оптимизации налоговой нагрузки (Определение Верховного Суда РФ от 23.12.2021 № 303-ЭС21-24615 по делу № А24-4924/2020).
В судебной практике выработаны доктрины о реальной деловой цели операции и преобладании содержания (существа) над формой.
По смыслу этих доктрин действительная деловая суть отношений и подлинные (фактические) обстоятельства хозяйственной деятельности имеют преимущество над их оформлением в документах (Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 24.06.2022 № Ф02-2772/2022 по делу № А69-427/2021).
Применяя схему минимизации налоговых обязательств (дробление бизнеса) путем отнесения части выручки от реализации услуг по ремонту на подконтрольное лицо, применяющее упрощенную систему налогообложения, предприятие создало формальный документооборот, с целью необоснованного снижения своих налоговых обязательств путем формального соблюдения действующего законодательства.
Фактически предприятие злоупотребило правами в сфере налоговых правоотношений, поскольку примененный налогоплательщиком способ достижения результатов предпринимательской деятельности не свидетельствует о правомерной оптимизации налоговой нагрузки. Данные выводы сделаны в Постановлении АС Дальневосточного округа от 27.11.2020 № Ф03-3449/2020 по делу № А24-9177/2019.
Основной целью финансово-хозяйственной операции не может являться налоговая оптимизация.
Вместе с тем недопустима ответственность за такие действия налогоплательщика, которые, хотя и имеют своим следствием неуплату налога, но заключаются в использовании предоставленных налогоплательщику законом прав, связанных с освобождением от уплаты налога или с выбором наиболее выгодных для него форм предпринимательской деятельности и соответственно – оптимального вида платежа. На это обращено внимание в Постановлении Конституционного Суда РФ от 27.05.2003 № 9-П.