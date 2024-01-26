Права беременных женщин по ТК. Что важно помнить работодателям

Гарантии беременной женщине по Трудовому кодексу РФ — особые условия работы, которые создают для работницы, ожидающей ребенка. За их нарушение работодателям грозит административная ответственность.
Вот несколько примеров. За нарушения инспекторы непременно оштрафуют.
Беременные женщины не допускаются к работе в ночное время.
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин.
Статья 99 ТК
Запрещается направление беременных женщин в служебные командировки.
Статья 259 ТК
Запрещаются привлечение беременных женщин к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Статья 259 ТК
Беременные женщины не могут привлекаться к работам, выполняемым вахтовым методом.
Статья 298 ТК
В случае нарушения своих прав беременная работница может обратиться в трудовую инспекцию либо в суд.
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