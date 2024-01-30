3-НДФЛ. Когда физлица должны представить декларацию, если был доход

Физлица представляют декларацию, если они получили доход :
при продаже недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения; Для целей налогообложения НДФЛ минимальный срок владения недвижимым имуществом при его продаже составляет три года, если имущество получено в наследство или в дар от членов семьи или близких родственников, в результате приватизации, ренты (по договору пожизненного содержания с иждивением). Также три года — минимальный срок, если у налогоплательщика нет в собственности другого жилья или оно приобретено в течение 90 календарных дней (последнее положение введено с 2020 года).
❗Во всех остальных случаях минимальный срок владения недвижимом имуществом — пять лет (ст. 217.1 НК)
от реализации имущественных прав (переуступка права требования);
при получении выигрыша;
от источников, находящихся за пределами РФ;
при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физлиц, не являющихся близкими родственниками;
при получении вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров ГПХ, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества.
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