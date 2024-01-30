3-НДФЛ. Когда физлица должны представить декларацию, если был доход

при продаже недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения; Для целей налогообложения НДФЛ минимальный срок владения недвижимым имуществом при его продаже составляет три года, если имущество получено в наследство или в дар от членов семьи или близких родственников, в результате приватизации, ренты (по договору пожизненного содержания с иждивением). Также три года — минимальный срок, если у налогоплательщика нет в собственности другого жилья или оно приобретено в течение 90 календарных дней (последнее положение введено с 2020 года).