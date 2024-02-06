Ответственность налоговой инспекции. Обязанности налоговых органов

Ниже перечислены ​обязанности налоговых инспекций согласно ст. 32 НК.

Налоговые органы обязаны:

соблюдать законодательство о налогах и сборах;

осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

бесплатно информировать (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и о принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также представлять формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснять порядок их заполнения;

передавать налогоплательщикам, указанным в пунктах 2 и 3 статьи 11.2 настоящего Кодекса, в электронной форме квитанцию о приеме при получении документов, переданных в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика;

руководствоваться письменными разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

доводить до сведения налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов информацию о реквизитах счета Федерального казначейства, об их изменении и иную информацию, необходимую для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, уплачиваемых не в качестве единого налогового платежа;

осуществлять возврат лицу — налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому агенту денежных средств в размере, не превышающем положительное сальдо единого налогового счета такого лица, или осуществлять зачет указанных денежных средств в счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов, в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса) либо в счет исполнения решений налоговых органов, указанных в подпунктах 10 и 11 пункта 5 и подпункте 3 пункта 7 статьи 11.3 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;