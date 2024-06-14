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Елена Марченко
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Проверка ГИТ в 2024 году: о сроках проверки и о выездах

Для того, чтобы не было проблем с ГИТ. Важно знать информацию о сроках проверок , и их периодичности.

Разъяснения можно найти в разделе IV. Осуществление государственного контроля (надзора) Постановление Правительства РФ от 21 июля 2021 г. № 1230 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

39. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля в соответствии с положениями статьи 70 Закона о контроле (надзоре).

40. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

  • осмотр;

  • опрос;

  • получение письменных объяснений;

  • истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.

41. Рейдовый осмотр проводится в отношении контролируемых лиц, осуществляющих деятельность на объектах, которыми владеет, пользуется или управляет другой работодатель (иное лицо), в соответствии с положениями статьи 71 Закона о контроле (надзоре).

42. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

  • осмотр;

  • опрос;

  • получение письменных объяснений;

  • истребование документов;

  • экспертиза.

Рейдовый осмотр проводится в соответствии с решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.

Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона о контроле (надзоре).

43. Документарная проверка проводится в соответствии с положениями статьи 72 Закона о контроле (надзоре).

44. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

а) получение письменных объяснений;

б) истребование документов;

в) экспертиза.

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Для того, чтобы не было проблем с ГИТ. Важно знать информацию о сроках проверок , и их периодичности.

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