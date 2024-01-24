Сроки и оплаты по больничным листам в 2024

При несдаче 3-НДФЛ налоговики начислят налог с продажи жилья с учетом расходов на его покупку

Если не сдать 3-НДФЛ о доходах с продажи жилья, налоговики проведут бездекларационную камералку и сами насчитают налог с учетом вычета 1 млн руб. Фактические расходы они не учитывают, если им не предоставили документы на них. Скоро это изменится.