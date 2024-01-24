Сроки и оплаты по больничным листам в 2024

Несмотря на изменения, общий регламент, в 2024 году, не изменился.
Последовательность действий такова:
Работник обращается в медицинскую организацию при наступлении страхового случая (нетрудоспособность или материнство).
Медицинский работник (лечащий врач) открывает листок нетрудоспособности на обратившегося сотрудника. Листок оформляется в электронном виде.
Данные о новом ЭЛН автоматически загружаются в единую информационную систему СФР.
Как только страховой случай завершится, листок нетрудоспособности будет закрыт. Об этом медучреждение оповестит СФР и страхователя.
Работодателю необходимо предоставить сведения по работнику, которые требуются для расчета и оплаты в СФР больничного листа, выплаты пособия на счет работника, если это не сделали раньше. На это отводится всего три рабочих дня.
Всё правила описаны в Постановлением Правительства от 26.12.2023 № 2312.
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