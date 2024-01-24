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Елена Марченко
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Сроки и оплаты по больничным листам в 2024

Самое главное в работе бухгалтера, во время сдавать отчёты и производить оплаты.

Несмотря на изменения, общий регламент, в 2024 году, не изменился.

Последовательность действий такова:

  • Работник обращается в медицинскую организацию при наступлении страхового случая (нетрудоспособность или материнство).

  • Медицинский работник (лечащий врач) открывает листок нетрудоспособности на обратившегося сотрудника. Листок оформляется в электронном виде.

  • Данные о новом ЭЛН автоматически загружаются в единую информационную систему СФР.

  • Как только страховой случай завершится, листок нетрудоспособности будет закрыт. Об этом медучреждение оповестит СФР и страхователя.

  • Работодателю необходимо предоставить сведения по работнику, которые требуются для расчета и оплаты в СФР больничного листа, выплаты пособия на счет работника, если это не сделали раньше. На это отводится всего три рабочих дня.

Всё правила описаны в Постановлением Правительства от 26.12.2023 № 2312

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