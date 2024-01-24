В жизни каждого человека бывают разные ситуации , когда нужна точная информация о механизме и процессе работ органов власти.

Давайте разберем моменты по Приостановлению, возобновлению или прекращению исполнительного производства. Здесь нам нужно посмотреть Статью 327 Арбитражного процессуального кодекса РФ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012). В ней изложены разъяснения .

Арбитражный суд по заявлению взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя может приостановить, возобновить или прекратить исполнительное производство, возбужденное Федеральной службой судебных приставов в автоматическом режиме или судебным приставом-исполнителем на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом, в случаях, предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве.

1. Заявление о возобновлении приостановленного исполнительного производства может быть подано лицами, указанными в настоящей части, в течение трех лет с момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления.

2. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления о возобновлении исполнительного производства может быть восстановлен судом на основании ходатайства взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя. Указанное ходатайство рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 117 настоящего Кодекса.

3. Приостановление, возобновление или прекращение исполнительного производства производится арбитражным судом, выдавшим исполнительный лист, либо арбитражным судом по месту нахождения судебного пристава-исполнителя, в том числе ведущего исполнительное производство, решение о возбуждении которого принято Федеральной службой судебных приставов в автоматическом режиме.

4. Заявление о приостановлении, возобновлении или прекращении исполнительного производства рассматривается в десятидневный срок со дня поступления такого заявления в суд в порядке, предусмотренном статьей 324 настоящего Кодекса.

5. Определение арбитражного суда о приостановлении, возобновлении или прекращении исполнительного производства либо об отказе в удовлетворении заявления о приостановлении, возобновлении или прекращении исполнительного производства может быть обжаловано.".