О создании Единого государственного реестра адвокатов и состав включаемых в него сведений в 2024 г.

Теперь есть возможность проверить данные в этом реестре.

В соответствии с Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 9 октября 2024 г. № 296 «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра адвокатов и состава включаемых в него сведений и Порядка выдачи удостоверения адвоката», создан единый реестр адвокатов и состава включаемых в него сведений и Порядка выдачи удостоверения адвоката.

Порядок ведения Единого государственного реестра адвокатов и состав включаемых в него сведений

1. Единый государственный реестр адвокатов ведется Министерством юстиции Российской Федерации и содержит сведения об адвокатах Российской Федерации, а также о лицах, претендующих на приобретение статуса адвоката (далее — претендент), не сдавших квалификационный экзамен.

2. Сведения об адвокате и претенденте, не сдавшем квалификационный экзамен, вносятся в Единый государственный реестр адвокатов территориальными органами Минюста России (далее — территориальный орган).

3. Территориальный орган вносит в Единый государственный реестр адвокатов, изменяет в нем и исключает из него сведения в отношении адвокатов, являющихся членами адвокатской палаты субъекта Российской Федерации (далее — адвокатская палата), на территории которого территориальный орган осуществляет полномочия Минюста России в соответствии с Положением о Главном управлении (Управлении) Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденным приказом Минюста России от 29.03.2024 № 89 (зарегистрирован Минюстом России 02.04.2024, регистрационный № 77748), с изменениями, внесенными приказом Минюста России от 02.05.2024 № 130 (зарегистрирован Минюстом России 06.05.2024, регистрационный № 78085).

4. Единый государственный реестр адвокатов ведется на бумажном носителе и в электронном виде и состоит из разделов «Реестр адвокатов» (далее — реестр; рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к настоящему Порядку) и «Журнал лиц, не сдавших квалификационный экзамен» (далее — журнал; рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку).

Единый государственный реестр адвокатов на бумажном носителе прошивается, его листы нумеруются, сведения о количестве листов заверяются подписью начальника территориального органа (лица, исполняющего его обязанности).

Записи в Единый государственный реестр адвокатов на бумажном носителе вносятся федеральными государственными гражданскими служащими территориального органа от руки четким разборчивым почерком без помарок и подчисток. Каждое внесенное исправление заверяется подписью федерального государственного гражданского служащего территориального органа.

При несоответствии между записями на бумажных и электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях 1.

5. Реестр содержит следующую информацию:

а) регистрационный номер адвоката;

б) наименование субъекта Российской Федерации:

членом адвокатской палаты которого является адвокат или лицо, статус адвоката которого приостановлен;

членом адвокатской палаты которого являлось лицо, статус адвоката которого прекращен;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) адвоката;

г) сведения о присвоении статуса адвоката:

реквизиты решения квалификационной комиссии адвокатской палаты о присвоении статуса адвоката;

реквизиты распоряжения территориального органа о внесении сведений об адвокате в Единый государственный реестр адвокатов;

д) сведения о приостановлении статуса адвоката:

реквизиты решения совета адвокатской палаты о приостановлении статуса адвоката;

реквизиты распоряжения территориального органа о внесении в Единый государственный реестр адвокатов сведений о приостановлении статуса адвоката;

е) сведения о возобновлении статуса адвоката:

реквизиты решения совета адвокатской палаты о возобновлении статуса адвоката;

реквизиты распоряжения территориального органа о внесении в Единый государственный реестр адвокатов сведений о возобновлении статуса адвоката;

ж) сведения о прекращении статуса адвоката:

реквизиты решения совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката;

реквизиты распоряжения территориального органа о внесении в Единый государственный реестр адвокатов сведений о прекращении статуса адвоката;

з) сведения о восстановлении статуса адвоката:

на основании решения суда: