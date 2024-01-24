С 5 февраля 2025 года вводится миграционный режим высылки, новые запреты

Информация касается тех организации , у которых работают иностранные граждане.

Президентом Российской Федерации 8 августа 2024 года подписан Федеральный закон № 260-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он содержит ряд новелл, направленных на совершенствование законодательства в сфере контроля за пребыванием (проживанием) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.

С 5 февраля 2025 года вводится миграционный режим высылки – правовой режим, применяемый на основании Федерального закона в отношении иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации и не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации.

Все иностранные граждане указанной категории подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из Российской Федерации либо до урегулирования правового положения на территории нашей страны.

Суть указанного режима заключается в ограничении возможности реализации незаконно находящимся в Российской Федерации иностранным гражданином отдельных прав и свобод, а также существенном расширении применяемых к нему мер государственного контроля.

В частности, в отношении иностранного гражданина, включенного в реестр контролируемых лиц, в качестве таких ограничений предусматриваются следующие запреты:

изменение места жительства или места пребывания в Российской Федерации без разрешения органа внутренних дел;

выезд за пределы территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в котором контролируемое лицо проживает (пребывает);

приобретение недвижимого имущества, транспортных средств и самоходных машин, регистрация в государственных органах данного имущества;

ограничение на пользование правом на управление транспортными средствами;

заключение брака;

учреждение юридического лица, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;

открытие банковского счета и осуществление иных банковских операций, за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также переводов денежных средств на счет контролируемого лица и выдачи наличных денежных средств контролируемому лицу в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.

Надеюсь моя статья была полезной.

С уважением Елена Викторовна.