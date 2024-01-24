Изменение В ОСАГО, оформление электронного извещения о ДТП через сайт страховой или Госуслуги

Согласно Федеральному закону от 03.02.2025 № 7-ФЗ об оформлении электронного извещения о ДТП, Документ можно будет составить:
через Единый портал госуслуг;
на официальном сайте страховщика;
через мобильное приложение страховщика;
с использованием информационных систем профессионального объединения страховщиков.
Доступ к оформлению возможен: через ЕСИА; через систему идентификации страховщика.
Данные изменения вступили в силу с 03.02.2025 .
Надеюсь, моя статья была для вас полезной.
С уважением Елена Викторовна.
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