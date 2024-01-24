Изменение В ОСАГО, оформление электронного извещения о ДТП через сайт страховой или Госуслуги

Внесены изменения в закон об ОСАГО, которые предусматривают возможность оформления электронного извещения о ДТП.

Согласно Федеральному закону от 03.02.2025 № 7-ФЗ об оформлении электронного извещения о ДТП, Документ можно будет составить:

через Единый портал госуслуг;

на официальном сайте страховщика;

через мобильное приложение страховщика;

с использованием информационных систем профессионального объединения страховщиков.

Доступ к оформлению возможен: через ЕСИА; через систему идентификации страховщика.

Данные изменения вступили в силу с 03.02.2025 .

Надеюсь, моя статья была для вас полезной.

С уважением Елена Викторовна.